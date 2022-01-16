世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)與澳洲的簽證糾葛在今天正式畫下句點，他在最終裁決聽證會被判上訴無效，被下令遭驅逐出境，他確定無緣參加澳網並挑戰衛冕，而在判決結果出爐後他本人首度發出聲明，直言對這一切很失望，但尊重法院判決。

A statement from Novak Djokovic admiting this legal loss pic.twitter.com/M0dOGmgatf — José Morgado (@josemorgado) January 16, 2022

喬柯維奇在接受判決後發表簡短聲明，他說：「在做出進一步評論前，我現在會花一些時間休息和恢復，我對判決結果非常失望。」但他表示仍尊重法院的判決，並祝福所有的球員、工作人員和志工都能在今年比賽裡一切順利。

接著喬柯維奇說：「我對於最近受到人們的大量關注感到不舒服，現在我希望大家能把焦點都放回比賽上面。最後我要感謝我的家人、朋友、團隊、球迷以及塞爾維亞同胞們持續的支持，你們都給了我很大的力量。」

喬柯維奇在上周抵達澳洲就因未打疫苗、醫療豁免資料不齊被取消簽證，無法成功入境，在1月10日的首次聽證會後獲得入境許可，不過澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)於1月14日再次取消他的簽證，後來律師團隊立即上訴，才促成最終裁決聽證會的舉行。