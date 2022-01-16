Omicron變種病毒引發本土疫情升溫，金控業最新公布17日啟動分流、居家上班，確保員工健康並兼顧金融服務不中斷，花旗、星展、渣打等外商銀行的台灣員工總數超過萬人，最慶幸不必更動工作的日常，一切如常按表操課！

自2020年第二季疫情全球大流行開始，外銀和本地多數金融業一樣開始分組、分流上班，國外總部則要照顧到各地市場員工，多方考量較為周延，即使2020下半年台灣疫情緩和、警戒降級，外銀台灣團隊多數與總部作法一致：分流上班，延用至今近2年，甚至疫情嚴重升級時，超過65％員工居家工作，辦公室只留有極少數依法遵規定需要提供實體服務的人員，像公司印鑑蓋章等。

更有甚者，步入2022年之前三家外銀加快宣布：全面轉為「未來工作模式」（Future of Work），渣打台灣員工周間2天在家上班、3天進公司，花旗、星展台灣員工都是40％工時在家工作，員工可依分組原則自由調配，辦公室員工位置空間拉大，保持社交距離。

渣打除了導入彈性工作模式，全新落成的渣打銀行大樓中，員工坐位分布在不同樓層的協作空間，也沒有封閉的會議空間，避免病毒形成傳播鏈。花旗銀行GPS報告《Technology at Work v5.0》估計，美國52％的工作可以遠距完成，透過完善的視訊設備，可以引領員工走向在家工作（WFH），甚或隨時隨地工作（WFA）模式。

星展銀行（台灣）表示，每位同仁全年度的福利金可以使用在疫情應對上，同仁可運用其彈性福利金購買包含消毒用品、防疫家電、維他命、口罩等防疫相關產品，或投保相關保險及施打疫苗等。該行強調，保護所有員工、客戶與營運夥伴的安全是銀行的首要任務，握有縝密的因應計畫與配套措施，確保員工及客戶健康，同時營運不受影響。