位於屏東縣嚴重地層下陷區佳冬鄉的全台最大私有地太陽光電案，1月完成99MW併網量，並在16日掛錶送電，預估每年約可發電1.6億度，可供應佳冬鄉約7000戶家庭使用，為全縣邁向100％民生綠電道路上，立下新的里程碑。

業者透露，此處整合佳冬鄉超過100公頃私人土地，並讓300多位地主點頭答應，以集結升壓併接輸電線路的方式，完成99MW設置容量，過程相當不容易。

屏東縣政府2019年推動「嚴重地層下陷區光電計畫」，篩選東港、林邊、佳冬、枋寮等4鄉鎮中不適宜農業耕種土地，並招商遴選相對具有建置實力業者，透過減免行政規費、加速程序等經濟誘因，吸引業者投資。

並由縣府做為平台，透過行政契約保障地主權益，讓地主自願出租土地，參與建置太陽光電模式，並以能源轉型、活化既有土地利用做法，解決農村高齡化及限制抽取地下水的問題。歷經2年籌備與建置，2022年已完成建置5處升壓站，共142MW併網量。

屏東縣長潘孟安表示，屏東以2022年達到100％民生綠電為目標，約需1GW併網量，截至目前，縣內再生能源設置總量為897MW，可供應全縣四分之三以上民生用電，每年約可間接減少78萬公噸二氧化碳排放量，除為嚴重地層下陷區帶來周邊效益，亦使民眾看到縣府推動綠能的決心與成效。

屏縣府環保局提醒業者，在目前設置成本提升、躉售費率逐年調降趨勢下，應把握時間，在汛期來臨前加緊施工併網，以取得較佳的併網效益。