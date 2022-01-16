民眾與現場工作人員進行互動闖關GO遊戲，回答廉政問題、進行戳戳樂拿禮物活動，寓教於樂。（主辦單位提供）

讓民眾從遊戲中實際參與對廉政相關議題與平交道安全的瞭解，期許全民能共同參與，支持廉潔、拒絶貪腐。（主辦單位提供）

交通部台灣鐵路管理局台中運務段、台中工務段政風室，為鼓勵民眾積極參與反貪倡廉活動，於111年1月16日下午2時於彰化火車站舉辦「台鐵交郵廉享趣大小互動闖關GO」活動，現場吸引約300位民眾踴躍參與；讓民眾從遊戲中實際參與對廉政相關議題與平交道安全的瞭解，支持廉潔、拒絶貪腐。。

台灣鐵路管理局表示，台鐵透過輕鬆方式玩遊戲、問與答介紹台鐵創新設計之交通安全廉潔教育宣導教材，宣導廉政寓意，期以寓教於樂方式，使廉政觀念深植人心。

台灣鐵路管理局指出，因應防疫政策，今天活動特加強人員分流及環境清消後，邀請旅客、民眾與現場工作人員進行互動闖關GO遊戲，回答廉政問題、進行戳戳樂拿禮物活動。

台灣鐵路管理局台中工務段政風室強調，活動現場吸引約300位民眾踴躍參與，讓民眾從遊戲中實際參與對廉政相關議題與平交道安全的瞭解，進而期許全民能共同參與，支持廉潔、拒絶貪腐。