中美軍事角力有增無減，在美軍一艘海狼級攻擊核潛艇於南海撞山受損、灰頭土臉地至關島維修後，美國海軍罕見公開宣布負責執行戰略威懾巡邏的戰略核潛艇停靠關島，聲稱展示美方對印太地區的安全承諾。

據《東網》報導，美國海軍表示，俄亥俄級戰略核潛艇內華達號(USS Nevada, SSBN 733)到訪關島，作為美方戰略部隊演習、行動、訓練、軍事合作活動的補充，確保準備隨時在全球行動，加強美國與印太地區盟友的合作，展示美方的能力、靈活性、戰備狀態，繼續致力於區內的安全及穩定。

報導說，內華達號去年12月16日駛離華盛頓州基策普—班戈（Kitsap Bangor）海軍基地，展開例行戰略威懾巡邏。

美國現役14艘戰略核潛艇均是俄亥俄級，每艘設計搭載24枚三叉戟2型D5潛射彈道導彈，每枚導彈配備多個核彈頭，但美俄《新削減戰略武器條約》限制現時只能搭載20枚導彈。為了使戰略可用性最大化，每艘潛艇由兩組船員輪流操作，每次出海77天。

報導指出，在美國海陸空核三位一體力量中，戰略核潛艇的存活率被視為最高，它們在水下難以被探測，屬於隱蔽的核打擊力量，可以為敵人發動毀滅性的打擊，亦即是二次核打擊能力。美國軍方甚少披露它們的動向，大多數是公布進出本土母港展開或完成部署。今次即日公布內華達號現身關島引起猜測，疑是「近距離」對中國展示海基核威懾力量。

值得留意的是，美國核三位一體力量即將「新舊交替」，新型陸基洲際彈道導彈、戰略轟炸機、戰略核潛艇正在研發，哥倫比亞級預計2027年起陸續取代俄亥俄級服役。