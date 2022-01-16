台中市長盧秀燕近期遭綠營猛攻，引發各界關注。但前民進黨立委郭正亮認為，要像先前在補選時追打顏寬恒那樣攻擊盧秀燕，不一定能做得到，除非有新的事情被爆出來，但媒體的版面是有限的，隨著時間靠近選舉，各地的新聞也會逐漸出現，且這次選戰大家關注的焦點是在台北市和桃園市。

對於民進黨是否會用在補選中攻擊顏家的模式，攻擊台中市長盧秀燕，郭正亮今天(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，主觀上是這樣想，但不一定做得到，因為年底是22個縣市一起選，媒體總有版面限制，怎麼可能只報台中？且大家普遍認為，台北和桃園的選戰會比較激烈，輸贏很難斷定，新聞點一定會高於其他地方。

郭正亮指出，這次要參選南投縣長的藍委許淑華每次選舉也都被攻擊，但除非有新的料，不然都是舊聞，盧秀燕也是一樣。這次綠營打顏寬恒，確實有做準備，有些事情以前沒聽過；但盧秀燕到現在，「我沒聽到很新的東西」，有的還是迴力鏢，且盧秀燕團隊算回應很快，因為知道滿意度下降，未來她面對批評就會立刻回應。

郭正亮認為，若是對盧潑髒水，則要看怎麼回應，比如社宅要不要再打？所以還是要看打的程度，是否打到要害？現在離選舉還很久，到時各地新聞會出來，且民進黨的內鬥也會是新聞，媒體版面有限，到時候很多新聞都會慢慢起來，現在只是因為顏寬恒選完還在延燒，大概燒到過年就差不多了。

郭正亮分析，盧秀燕是記者出身，他們的團隊回應這些事情不難，但其他人可能比較不熟悉，比如許淑華是第一次選縣長，但民進黨在南投不好選，勝算不高的話民進黨也不會想要投入資源，所以還是跟民調差距有關，若民調差距在10個百分點，可能會全力打，希望拉近民調，可是有些地方恐怕不是這樣。