陸軍機械化步兵333旅2士官，在屏東龍泉營區司令台後方撿到一具TS-93步機槍夜視鏡，竟不交還部隊、蔣姓中士還指示余姓下士將拾獲的夜視鏡藏在停於營區外的自小客車，經部隊調閱監視器通知2人說明，移請屏東憲兵隊調查送辦。屏東地院依侵占罪將蔣姓中士、余姓下士各判處罰金1萬元，如易服勞役，以新台幣1千元折算1日，可上訴。

依據判決書記載，109年2月4日7時30分許，陸軍機械化步兵333旅某連中士、下士，兩人在屏東內埔鄉龍泉營區司令台後方撿到一具TS-93步機槍夜視鏡，且未向所屬長官反應，並意圖將夜視鏡占為己有。

同日17時10分許，蔣姓中士指示余姓下士將夜視鏡藏在自己停放在營區外的自小客車裡，經部隊長官調閱監視器影像，通知蔣男與余男說明清楚，蔣姓中士於同日23時許繳回夜視鏡。案經部隊移請屏東憲兵隊調查，檢方起訴依侵占罪送辦。

法官判決，蔣男與余男分別擔任部隊的中士、下士，而榮譽應為軍人第二生命，兩人自當克制自重、廉潔自持，知法守法而謹守己身行為份際，竟貪圖一己私慾侵占夜視鏡，所為實應予嚴厲非難，但念其犯後能坦承犯行，各判處罰金1萬元，如易服勞役，以新台幣1千元折算1日。