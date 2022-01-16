園區同業公會副理事長陳麗芬的女兒許澄璞(左)與夫婿吳尚修(右)也是今日新人之一。

台南科學園區成立26周年，16日舉行園慶暨集團婚禮，由科技部長陳政忠當證婚人，送上賀禮。南科管理局長蘇振綱表示，南科成立26年來表現亮眼，迎來三高喜事，園區去年營業額破兆元，進駐廠商已達254家、就業人數達8萬4000人，參加集團結婚的新人達50對破紀錄。

南科2022園慶在16日上午揭開序幕，由吳政忠、蘇振綱、台南市副巿長戴謙、立法委員林宜瑾、成大校長蘇慧貞、園區同業公會副理事長陳麗芬、台積電副總經理王英郎等人共同啟動園慶儀式，同時向今日完成終身大事的50對新人道賀。

南科管理局表示，南科成立以來集團結婚已經舉辦17屆，累計有463對新人共結連理，今年第18屆更有50對新人報名，其中最特別的一對是園區同業公會副理事長陳麗芬的女兒許澄璞與夫婿吳尚修。

擔任證婚人的陳政忠表示，今天是南科雙喜臨門的日子，有50對新人步入人生重要里程碑，為南科帶來新希望。此外，南科去年營業額破兆，成長速度非常快，今年應該會更高。

陳政忠說，南科近期規畫開發幾個新園區，將不會只是單純生產製造的園區，而是打造為適合工作生活的園區，這是科技部從去年開始推動之「精緻多元、優生活、節能減碳」的新型態科學園區，南科後續將開發的新園區，希望能邁向科學園區新的紀元。

陳政忠表示，台積電與相關半導體產業鏈是台灣未來科技核心，但是台灣光靠半導體，不足以走向2030、2040年，必須要把半導體的晶片當產業核心，外溢到其他生活相關產業，包括食、醫、育、樂，與其他產業攜手，才能讓台灣走向更美好的未來。

今年南科園慶同時辦理企業徵才活動，共有14家廠商共同辦理徵才，估計吸引2000多人參與。現場還有多元的園遊會攤位，包括美食市集、農特產品展出、小動物餵食區，以及獎品豐富的摸彩活動，包括55吋電視、平板電腦等多項好禮，吸引大約5500人參加。