2022年澳洲網球公開賽男單頭號種子喬柯維奇（Novak Djokovic）因為簽證被澳洲政府取消，上訴之後敗訴，必須盡快離開澳洲，由於他是在澳網官方於16日公布賽程後才無法出賽，遺留下的空缺，將由會外賽最後一輪落敗選手中排名最高的「幸運輸家」遞補進128人會內賽名單中，這位球員是世界排名第150的義大利選手卡羅索（Salvatore Caruso）。

儘管喬柯維奇在澳網開打前參賽狀況不確定，但澳網官方還是將這位世界球王列入男單會內賽128位參賽選手中，也因為他大會遲遲無法公布17日就要展開的會內賽賽程，直到台北時間16日下午才確定，但在賽程公布後，法院也宣判喬帥敗訴，無法挑戰個人澳網4連霸。

根據大會規定，如果是在會內賽首日賽程公佈前喬帥確定無法參賽，那他缺席的空位就會由第5種子、俄羅斯選手魯布列夫（Andrey Rublev）取代，而魯布列夫的位置由第17種子、法國蒙菲爾斯（Gael Monfils）補上，蒙菲爾斯原本的籤位再由排名最高的非種子選手、哈薩克的布利克（Alexander Bublik）補位。

不過喬柯維奇是在澳網官方宣布會內賽首日賽程後才因簽證被取消退賽，他缺席的位子則由會外賽最後一輪落敗選手中排名最高的球員入列，義大利卡羅索就成為「幸運輸家」。