喝醉喝成春光乍現！大陸廣東街頭近日一早出現1名女子「沒穿褲」蹲坐地上，路人一問得知女子昨晚喝醉斷片、睡在路邊，一早起來時發現外褲不見了，卻想不起昨晚發生什麼事，女子心慌之下大哭，甚至喊著找媽媽，最後用外套裹著下半身、坐計程車回家；此事在當地瘋傳，網友大肆討論起褲子失蹤原因。

據《太陽信息網》報導，大陸廣東該名女子當天前1晚在外頭喝酒、竟醉到露宿街頭，醒來時發現身上「褲子不見了」，但因為宿醉神智不清，女子一早蹲坐在路邊不斷喃喃自語，有時還會崩潰大哭，並喊想找媽媽，引起路人側目；照片中女子將外套往下拉遮住僅剩內褲的下半身，臉上因為清晨低溫被冷到發紅。

據了解，事後有好心路人提醒女子可以將外套脫下作為圍裙，並提供女子電話叫計程車，女子最後才恍恍惚惚地坐上車離開；照片曝光後引起當地民眾熱議，因為女子的「褲子」不在她的身邊，而是不翼而飛，有網友認為女子是遭脫褲後又步行一段距離，才沒找到褲子，但是否遭性騷擾仍待當地警方調查，也有人說是流浪漢將褲子撿走。