房價飆漲，買房大不易，到底年收入多少才有條件買房？一名網友表示，最近看上台北市一棟大約40坪的預售屋，他自己年收入約135萬，想問這樣的收入貸款1000萬，會不會過得很辛苦？結果其他網友發現一個比年收更令人羨慕的優勢，氣到直呼炫耀文，覺得根本太爽。

這名網友日前在《PTT》表示，最近準備要結婚，看上台北市一棟大約40坪左右的預售屋，自己的年收入約為135萬，存款含股票約200多萬，老婆的年收入大概60萬，加上父母資助大概還需要貸款1000萬。

原PO說目前沒有生小孩的計畫，只有一台汽車和機車要養，雖然在父母贊助下可以輕鬆買下新北市的房子，但考慮到他們夫妻兩個都在台北市南港、信義、內湖一帶上班，如果搬到新北要通勤很久。

此外，原PO認為台北市的房價應該比較抗跌，所以才想貸款1000萬30年買在台北市，不過考量老婆的薪水不高，還要繳保險，可能沒辦法幫忙繳房貸，因此想詢問他們這樣會不會過得很辛苦？貼文一出引起熱議。

有網友分析，台北市40坪的預售屋，如果只貸1000萬，估計父母至少贊助2000萬以上，屏除雙薪家庭不說，有父母龐大的金援資助最令人羨慕，狂酸「炫耀文」，並紛紛回應「父母補助好多喔，羨慕」、「根本太爽」、「父母能給幾千萬買房，還擔心什麼風險？」、「還有父母撐著，放心貸吧」、「這個父母根本可以爸爸買給你」。

此外，也有不少人認為，「雙薪，貸1000萬輕鬆到爆」、「雙薪年收200萬，沒小孩很輕鬆吧」、「1000萬貸款，一個月只要3、4萬，你這薪水沒小孩很寬鬆吧」、「輕鬆到爆，來亂的？」。