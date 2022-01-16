正在台東舉辦的「第25屆傳福盃全國少棒暨青少棒錦標賽」，共有來自全國各縣市國中、小44支棒球勁旅參加，台東縣政府教育處，由於疫情升溫，加上國小學童均尚未打疫苗，所有外縣市國小球員都須快篩陰性才能參賽。

由台東縣政府主辦的傳福盃少棒暨青少棒錦標賽，有國小28隊及國中16隊總計44支棒球勁旅參加，其中少棒賽分軟式組及硬式組，於1月15至18日進行賽事，軟式組12隊都是台東球隊，硬式組外縣市有12隊共162位球員均已完成快篩，青少棒則將在21至24日舉行。

台東縣政府教育處長林政宏表示，近期面對疫情的不確定狀況，加上國小學童都還沒打疫苗，主辦單位有提供快篩試劑給各球隊進行快篩。此外，若是台東本地孩子要到高風險區參訪時，教育處在核准上也會比較斟酌，希望他們盡量避免去交流參訪。

而除了學校參加縣外教學參訪、交流或賽事等活動，須提供防疫計畫報縣府核准此外，即日起校外人士進入校園洽公、參加研習、營隊活動等，須檢附施打2劑疫苗之黃卡，民眾可將黃卡用手機拍照下來到學校時出示即可；此外，因應停課不停學措施，也建請老師們操作線上教學演練，以便在寒假期間關心學生。

林政宏指出，台東縣所屬學校教職員目前施打第2劑疫苗比率達98％，因此對於現行的教育環境，老師要到別的學校研習，不會給予太多的干預，至於是否發行疫苗護照，由中央決定比較合適。