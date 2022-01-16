黃郁芬質疑，網站改版後，民眾卻只能篩選行政區與準公共或非準公共，還強調到宅保母須至「衛福部托育媒合平台」尋找，且搜尋到的保母基礎資料，僅有登記資格、大略地址和登記證書等，難以判斷保母家中情況、收費區間。（黃郁芬提供）

台北市社會局去年推出「社福設施地圖資訊網」，其中的嬰幼兒托育地圖遭家長直呼難用，有議員質疑保母資訊過少，未依托育時間、到宅與否做分類，導致搜尋困難，頁面中也看不出收費區間、家中環境。北市社會局表示，已向中央反映問題，儘速改善居家保母資訊更新問題。

議員黃郁芬指出，對需要找保母的家長來說，保母所在地、到宅或在宅，以及提供全日托、半日或臨托服務，都是篩選時最基礎的問題，舊版的北市保母媒合平台都能搜尋到。黃郁芬質疑，網站改版後，民眾卻只能篩選行政區與準公共或非準公共，還強調到宅保母須至「衛福部托育媒合平台」尋找，且搜尋到的保母基礎資料，僅有登記資格、大略地址和登記證書等，難以判斷保母家中情況、收費區間。

黃郁芬認為，整合市府社福資源到單一網站是件好事，但查詢功能應符合民眾需求，她要求改善托育地圖搜尋功能，納入到宅、在宅等收托類別，和全日或半日等收托時段，同時研議將「居家托育服務環境安全檢核」、「居家托育人員輔導管理原則」檢核結果上網公開。

社會局婦幼科科長粘羽涵解釋，舊版北市保母媒合平台成立於2015年，後因衛福部將全國托育媒合平台重新改版上線，能即時更新全國保母資料，包括保母資格、托育年資、年齡、收托兒童人數、準公共化資格等，北市評估搜尋內容多為一致，為避免平台出現資訊落差，才下架舊版網站，建議家長以中央為主。

粘羽涵表示，新版的嬰幼兒托育地圖，是以圖像化方式提供家長快速查詢托育資源；有關居家保母的資訊更新，受限於中央建置的保母系統匯出資訊有限，及圖像化系統銜接等問題，現已和中央反映，會盡速改善。