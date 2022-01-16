「錢多事少離家近」是不少人心目中的夢幻工作，而現在物價不斷上漲，薪水遲遲不漲的低薪時代，有多少人希望可以找到一份薪水還可以又不至於太累的工作，而一名網友在金融業上班，完全就是許多人的理想生活，年薪５０萬、不用輪班，最爽的是，一天只需要工作３小時，在眾人羨慕到不行的同時，該名網友卻表示：想離職，「一輩子就只能這樣了」，文章發出後引來網友關注，紛紛勸阻：千萬別衝動。

原PO認為現在的工作彷彿退休後的生活。(圖/Shutterstock)

一名網友在Dcard上透露自己畢業於私立大學，目前27歲且沒有特殊專長，在金融業上班，工作內容單純又簡單，種種制度都固定，不調薪、不輪班、一天只上班3小時，但光是通勤時間就要花費約40分鐘，不過原PO對於現在的工作環境與現狀似乎不太滿意，「實際上每天的工作時間約3小時，其他時間都在看股票跟滑手機，同事跟主管也都不難相處、也很自由」，不過卻有一種退休生活的感覺，讓他開始苦惱是不是應該換一份工作，出去磨練一下。

與同事相處和睦、工作上也沒有什麼大問題(圖/Shutterstock)

而面對這樣的選擇，原PO也點出3個考量的原因，第一是「如果現在不離開，是不是一輩子就只能這樣了？不但沒前途也沒『錢』可圖」，第二是怕離開了說不定也無法磨練到什麼，「就算真的學到專業，真的能過得比現在安穩嗎？會不會反而被操到死，年薪還不能到50萬？」，此外原PO也說，「我知道年薪50萬在台北市可以算是貧戶，所以沒打算在台北市買房或租房，如果在三蘆或是五股泰山林口區，以後如果結婚不生小孩，年薪50萬能活的下去嗎？」

網友勸原po不要衝動(圖/Shutterstock)

在原PO苦惱的同時，網友們看的是羨煞不已瘋狂勸原PO「別離！信我，離了包你後悔」、「好 你離職，換我進去爽賺」、「不贊成離職，但是你可以用空閒時間充實自己」、「離職一定後悔，年薪百萬都是犧牲時間跟精力來的，我是你，我一定爽爽待」、「我曾經做著跟你一樣的工作，不滿足跳槽了兩次之後還是最想回去原來的工作」。

現在的工作越來越不好找，若是現在的工作環境還不錯，也足夠生活，那不妨換個方式生活，利用閒暇時間多多精進自己，用這些時間讓生活變得更精緻有趣。