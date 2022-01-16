人與人相處難免會有意見分歧的時候，有些人擔心撕破臉，寧願息事寧人，也不把事情鬧大；但也有些人個性倔強、自尊心強，吵架一定要贏。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，堪稱是吵架技能滿點的戰鬥機，就算明知道自己理虧，也不可能主動道歉示弱。

▍金牛座：太過倔強

金牛座十分倔強，絕對不會輕易向人道歉，因為他們認為，一旦道歉就等於默認自己做錯了，所以就算自知理虧，他們也不會、更不願主動道歉。正因為如此，倔強的金牛座無形中會失去許多要好的朋友，就連情人也會失望離去。

▍獅子座：絕不認輸

獅子座在吵架時是絕對不會輕易低頭的人，因為他們不允許自己會有輸的一面，就算對方攻擊在他們的要害上、說的再多，防禦滿點的他們還是拒絕接受，甚至還會用歪理說服對方，即便他們自己也覺得不可思議。總之，獅子座吵架吵的不是真理，而是一種輸人不輸陣的氣勢，因為他們認為，吵輸是一件有損自己人格的事情。

▍摩羯座：嘴硬

面對爭執，摩羯座會死鴨子嘴硬的一直逃避，要他們主動道歉比登天還難，尤其是如果對方一直揪住摩羯座的錯處不放，摩羯座就會大發雷霆，搞得雙方不歡而散。即便如此，摩羯座也不會拉下臉來向對方道歉，直到對方受不了主動向摩羯座示好，摩羯座才會打破冷戰，但往往對方的心早已漸行漸遠。

▍水瓶座：自尊心強

水瓶座的自尊心強，不願意向別人低頭，即便明知道是自己搞砸了一切，也不肯承認自己的錯處，這樣的行為無疑會讓對方誤以為水瓶座是一個特別不負責任的人，甚至會有點輕視水瓶座，但是水瓶座礙於自尊心和面子，依然不會主動道歉認錯。