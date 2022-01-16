前交通部長林佳龍（中），16日主持「台灣消防發展與交流協會」成立大會。（林佳龍辦公室提供／廖志晃南投傳真）

消防署長蕭煥章，說明消防訓練中心現況與展望。（廖志晃攝）

台鐵太魯閣號造成重大傷亡慘劇，當時的交通部長林佳龍請辭負責，為促進防災意識，林佳龍16日成立「台灣消防發展與交流協會」，希望集合眾人力量，做消防救災人員後盾，未來也將結合新南向政策，以民間力量與政府單位做防災經驗交流。

台灣消防發展與交流協會在竹山消防訓練中心成立，由林戊坤出任創會理事長，包括內政部長徐國勇、僑務委員會委員長童振源、退輔會副主委李文忠、消防署長蕭煥章、紫南宮主委莊秋安、行政院中部服務中心執行長蔡培慧、南投縣警察局長黃永志等人都共襄盛舉。

林佳龍表示，太魯閣號列車事故發生後，在現場看到受災者的苦痛，也感受到消防救災人員的壓力跟辛勞，因而起心動念，希望集合眾人力量，做消防救災的後盾，更將透過國際人道救援合作，讓台灣對國際有更大的參與和貢獻。

徐國勇表示，消防發展與交流協會的成立，實現台灣的價值，以「人道」跟「人權」再助人，讓台灣的力量被世界看見，也幫助更多國家。

林佳龍在會中與台灣消防發展與交流協會理事長林戊坤、台灣亞洲交流基金會執行長楊昊、台灣東南亞與南亞協會理事長林若雩、三棲救難協會理事長張守宗、世界台商總會總會長梁輝騰、亞洲台商總會總會長江福龍，共同簽署「印太城市與地方韌性合作聯盟」宣言，希望共同提升民間合作及國際能見度，未來也將協助行政部門與民間產業，建立更緊密的合作關係。