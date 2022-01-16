婚後生活不再是兩人間的事，也要開始照料對方的家庭，一名人妻的婆婆3年前因癌症住院， 夫家5兄弟商討後決定分擔看護費用，並輪流送餐去醫院，而如今人妻的媽媽因病住院，丈夫卻不斷阻攔，不准人妻去醫院探望母親，只因為「當年我媽住院你沒去照顧」，要求她不得插手娘家家務事。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文替親戚遇到的不合理遭遇抱怨，該名網友表示自己是人妻的娘家親屬，3年前人妻的婆婆因癌症住院，夫家5兄弟討論過如何解決照顧等生活上的分工後，便輪流進行，而近期人妻的媽媽因生病住院，家中只有她和弟弟兩個孩子，在家人已經很吃緊的狀態下，丈夫竟不准人妻前往照顧，並以「當年我媽住院你沒去照顧」為由，要求她不得干涉自家的家務事。

丈夫不准妻子到醫院照顧母親(圖/Shutterstock)

原PO耳聞此消息後氣炸表示，「我就是要抱怨你這個吃軟飯的沒用男人，你現在住的房、你現在開的車，都是你丈母娘買給你們的，你憑什麼要女方不能理自己的親媽？」且「你自己的媽自己都沒去顧，憑什麼說媳婦沒去照顧，希望以後你女婿也會這樣對你。」指出該名丈夫其實也靠著妻子家的協助才有許多資源，更被爆料當年自己都沒有去照顧自己的母親，憑什麼在今天拿著如此荒唐的理由限制妻子的行動。

貼文曝光後引起熱議，網友留言「誰的父母誰顧這很正常啊」、「各自的父母各自顧，女方也可以跟男生說當初我沒去顧你媽，你現在也不必來顧我媽啊」、「當年女生又沒阻止你照顧你媽，你憑什麼阻止女生照顧他媽」、「自己的爸媽自己顧啊！我老婆顧著他自己的爸媽，我顧自己的爸媽，有餘力就會幫忙啊」、「他如果是說拒絕去照顧岳母，那倒是還好，各顧各的媽媽嘛，但要求女方不准照顧自己的媽媽是？？？女方當年也沒阻止你花錢請看護啊」。

婆婆3年前因癌症住院。(示意圖/達志影像)

荒謬的故事讓網友們也看不下去，家是永遠的避風港，拉拔我們長大成人、婚後依然給予我們不少幫助的家人，他們的愛始終如一、無怨無悔，所以當現在父母親生病了就該是你照顧他們的時候了，無論是哪方的父母，誰都沒有權力干涉與阻擋原生家庭的互動與家務事。

原PO替人妻抱不平。(圖/Shutterstock)