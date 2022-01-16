屏東縣宗教團體聯合祈福會，潮州鎮妙光禪寺盛大登場。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真)

屏東縣宗教團體聯合祈福會，潮州鎮妙光禪寺盛大登場。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真)

屏東縣政府與縣境內各宗教團體，連續第8年發起「以愛為名 迎春祈福」宗教聯合祈福活動。屏東縣佛教會、道教會、全屏東基督教聯盟全人發展關懷協會等宗教團體，聯合各所屬宗教團體，在屏東潮州鎮妙光禪寺等地點舉辦為期2天共計5場次祈福法會，縣長潘孟安率各局處長親臨會場，並由妙光禪寺住持釋見引帶領眾人一同念祝禱詞，並進行迎春祈福點燈除疫法會，祈求疫情早日解除。

妙光禪寺住持釋見引表示，在妙光禪寺登場的點燈除疫祈福法會，動員全縣諸山長老法師數百人，場面隆重肅穆。她也特別提到，去年5月在妙光禪寺所舉辦全國第一場「萬緣護國息災祈福大法會」，祈求全球疫情止息，台灣旱象早日解除，並為當時太魯閣號事故往生者、傷者及家屬與救難人員祈福，希望逝者往生淨土，傷者與家屬及救難人員早日遠離傷痛陰霾，果然在當月就天降甘霖，化解旱象。

「屏東人有潘孟安縣長帶領，真的很幸福！」釋見引法師說，屏東縣的全人照顧，在潘縣長帶領的縣府團隊努力下，成績相當好，各項建設、福利措施縣民們有目共睹；2019年的台灣燈會在屏東，又再一次讓全國、甚至全世界看見屏東之美和潛力，也因此，潘縣長的施政滿意度才能連續幾年蟬聯第一名、獲得五顆星評比。因應疫情，今年的宗教祈福儀式採簡單隆重方式辦理，希望透過宗教祈福的儀式，為台灣帶來平安，消弭災厄，減少各種災害產生，讓新的一年可以國泰民安、風調雨順。

潘孟安表示，屏東縣各宗教團體聯合祈福活動今年已邁向第8年，持續扮演安定人心的角色，並在慈善、醫療、教育、環保、藝術、人權以及諸多社會服務與福利事業上，貢獻卓著。縣府期盼藉由集結宗教穩定社會人心之力量，為民眾身心健康祈福，帶來祝福與平安的力量，讓民眾能安心度過屏安幸福的2022。

潘孟安說，在農曆年前舉辦祈福會，感謝與會的貴賓以及每年都盡心盡力的各宮廟、宗教團體等，大家共同發願，在眾神明的庇佑下，希望疫情可以有所減緩，讓百姓的生活都能恢復正常，也提醒各位善男信女，過年期間有許多祭祀活動，務必做好防疫工作，保護自己也保護他人。