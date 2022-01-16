台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦寒冬送暖活動，發出百萬慰問金。（台南市北區興濟宮提供／程炳璋台南傳真）

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮16日上午9時舉辦「寒冬送暖、關懷弱勢」活動，下午請5位書法家揮毫贈字送春聯，廟方今年捐助100萬元給1248家貧戶，展現宗教回饋社會善心。

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮今年寒冬送暖的紅包發送對象為東區660戶、北區588戶共計1248戶，每戶800元新春加菜金，總計百萬元，東區區長顏能通與北區公所主秘蔡佳甫到場關心低收入戶受贈過程。

台南市議員沈震東、許至椿與唐碧娥等人到場，感謝宗教給與社會弱勢關懷。廟方表示，台灣近2年獸新冠肺炎疫情影響，很多人生計受影響，生活困難者增加，呼籲各界投入弱勢團體急難救助。

上午發低收入戶慰問金，下午請來5為書法名師揮毫贈春聯，廟方今年請來教授蘇友泉、翁資雄、洪麗里、莊崑謨與鍾肇明等人，有的是退休國中、國小校長與現任老師，現場展現優美字體，不少民眾前來索字。

民眾現場索取的虎年春聯文字包括「虎虎生風」、「福虎生豐」、「瑞虎豐年」等，都是相當生機勃勃、振奮人心字語。

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮副董事長侯明福擔任「府城觀興文化藝術基金會」會長，他強調手寫春聯比民眾到市場購買印刷春聯，更能感受文字之美，更貼近傳統文化習俗。