仁寶平鎮廠遭到桃園西堤餐廳疫情波及，成為今年第一個有員工染疫的電子業大廠，平鎮廠昨晚與今天也受此影響而全面停工、消毒，仁寶表示，的確有兩名員工確診、全員篩檢，但本事件對本公司財務業務無重大影響。

仁寶表示，桃園平鎮廠因二名員工確診，今日對平鎮廠員工及1月8～15日相關進出人員進行全員篩檢，並立即啟動緊急應變及防疫措施，仁寶強調，本事件對本公司財務業務無重大影響，內部已成立應變小組，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。