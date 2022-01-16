情侶吃西堤染疫 仁寶：員工染疫對財務業務無重大影響 17:152022/01/16 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曾赴西堤用餐確診的情侶檔在仁寶平鎮廠任職，不少員工收到通知緊急回廠做篩檢。（呂筱蟬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 仁寶平鎮廠遭到桃園西堤餐廳疫情波及，成為今年第一個有員工染疫的電子業大廠，平鎮廠昨晚與今天也受此影響而全面停工、消毒，仁寶表示，的確有兩名員工確診、全員篩檢，但本事件對本公司財務業務無重大影響。 仁寶表示，桃園平鎮廠因二名員工確診，今日對平鎮廠員工及1月8～15日相關進出人員進行全員篩檢，並立即啟動緊急應變及防疫措施，仁寶強調，本事件對本公司財務業務無重大影響，內部已成立應變小組，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。 美預測 未來4周境內逾6萬2000人染疫死亡 聯邦銀染疫擴散 金融業全面警戒 #新冠肺炎 #台灣 #仁寶 #業務無重大影響 #平鎮廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 餐廳累計20確診 感染不尋常 04:102022/01/16 焦點要聞 國際疫情爆發 近期駐美代表處已16人染疫 12:382022/01/13 財經 居服員釀12名銀行員染疫 醫：戴口罩不會傳染的時代已過去 08:082022/01/13 生活 西堤群聚案燒到仁寶平鎮廠 公司回應了 13:372022/01/16 財經 桃園染疫銀行員丈夫住新北 侯友宜：擴大精準疫調、篩檢中 11:012022/01/14 生活 醫護怕爆！確診者擅關病房抽風 羅一鈞：最重罰30萬 14:482022/01/13 生活 銀行病毒來自桃機 傳播三天就一波 04:102022/01/16 焦點要聞 「史上最衰」性侵犯是他 染疫住院警逮個正著 23:132022/01/15 國際 西堤染疫座位圖曝光！用餐位置揭「感染熱區」 15:502022/01/16 生活 吃西堤點個人套餐竟確診 醫揭易染疫關鍵原因 13:212022/01/15 生活 本土疫情升溫 科技廠宏致爆染疫 04:102022/01/12 財經要聞 財經熱門新聞 晶片一哥搶碩士生 開價狂勝！謝金河：台灣最強產業大爆發 - 財經 無痛存退休金》勞保年資不到15年竟可領年金 內行一招破解 - 財經 房市繁榮會持續多久？3股力量讓房價漲勢煞不住 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 讓三星超車！台積電為它大改3奈米計畫 瘋搶產能內幕曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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