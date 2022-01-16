女星藍心湄去(2021)年開始她的百坪豪宅「瑞安璞石」室內裝潢翻新，雖因疫情導致施工時間拖得比預期更長，不過日前總算宣告大功告成；藍心湄昨(15)日一連曬出好幾張內部照片，裝潢之氣派讓不少人看了好生羨慕，甚至為了移動「奧運選手指定款」的床，還出動了大吊車才成功搬進家中；成果曝光後吸引許多藝人與網友前來朝聖，王少偉更大讚藍心湄選的床「超好睡」。

藍心湄雖然早在9年前就搬進瑞安璞石，但當時因家中的毛小孩年紀大了、又有失禁情況，因此沒有特別去做室內裝潢，家中設計主要以好走動、好清理為原則，直到她的最後一隻愛犬離世，藍心湄才與設計師討論進一步的裝修。施工日期決定後，藍心湄於去(2021)年7月搬離瑞安璞石，暫時住進月租約10萬的「新光信義傑仕堡」，經過漫長施工，藍心湄終於在昨(15)日於臉書粉專分享開箱文，讓外界一窺豪宅的新面目。

藍心湄興奮地寫道：「年前換沙發 換餐桌，謝謝我的室內設計師Renee chen 妳真強，因爲都是一體成型的大家俱，電梯進不了，她就搞了大吊車吊上來了，整個過程只有聽到她一直在禱告，你們說說～是不是帥呆」；此外，換床部分，「謝謝我的復健師推薦奧運選手指定床！每個床墊都有編號（軟、中、硬），依個人喜好再自己排列，抗塵蟎，床墊還可以自己洗，我是一個很注重睡眠品質的高拐阿季（難搞阿姐）。」

藍心湄把她的新床大推給睡不好的朋友，可以去SOGO閉上眼睛試躺一下，還開玩笑說：「再張開眼睛發現，哦～SOGO打洋了（睡的太香惹，店員姐姐不忍心叫你），一夜好眠，睡醒再也不會腰酸背痛啦！」並提醒大家：「枕頭也很重要！#年前大掃除了嗎？#不要再拖了哦#提醒各位只剩2個週末惹」，阿姐的愛心碎碎念風格依舊。

她奢華氣派的豪宅內部開箱曝光後，除了吸引網友們朝聖按讚外，演藝圈好友Gigi（林如琦）、JR（紀言愷）、Kevin老師、何妤玟、林葉亭與王少偉等人，也都留言道賀：「好美哦」、「餐桌好氣派」、「新家超美。」王少偉更大讚藍心湄選用的這款床，躺起來真的「超好睡」。