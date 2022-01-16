不少長輩習慣用台語和家人溝通，反而鬧出不少笑話，一名男網友表示，媽媽叫他去買「歐阿」，他便到市場精挑細選，買了一大袋的蚵仔回家，結果媽媽卻說他買錯了，才知道媽媽是要他買「芋頭」回家，讓他無奈直呼，「一開始講國語不就好了」。

一名男網友12日在臉書社團《爆怨公社》發文表示，媽媽請他去買「歐阿」，他便到市場精挑細選，買了一袋蚵仔回家，結果媽媽一看到蚵仔，立刻搖頭說他買錯了，讓他滿頭問號。

隨後，他媽媽用國語說，「是要你買芋頭，芋頭知道嗎？」他才恍然大悟，無奈直呼，「一開始講國語不就好了，講什麼台語」，並決定把買回來的一大袋蚵仔拿去煮火鍋。

貼文曝光後，讓不少網友笑翻，「笑到肚子痛」、「媽媽真可愛，不要怪她啦」、「這個比歐阿貴多了，媽媽別嫌」、「還有耳朵、鼻子、湯圓也是，咬字要正確才不會聽錯」、「我曾經去吃火鍋單點蚵仔結果送來一盤芋頭，我台語超破」。

也有網友認為，芋頭和蚵仔的發音還是有差，歪樓直呼是不是他自己想補身體，才故意買錯，「發音不太一樣啦」、「鵝阿跟歐阿，有差」、「是不是你自己想吃」、「其實你是想自己補一下對不對」。