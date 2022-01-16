鹿場社區打造荒地變公園前的原貌。（雲林縣政府提供）

西螺鎮鹿場居民隆重舉行動土團拜後施工，20、30名志工通力合作把荒地整平，再挖低地勢鋪磚塊、種草皮與花木、開闢生態池。（雲林縣政府提供）

西螺鎮鹿場居民隆重舉行動土團拜後施工，20、30名志工通力合作把荒地整平，再挖低地勢鋪磚塊、種草皮與花木、開闢生態池。（雲林縣政府提供）

水林鄉番薯社區改造豬舍後的模樣。（雲林縣政府提供）

水林鄉番薯社區改造的豬舍前身十分破爛。（雲林縣政府提供）

「狀元咖啡園」的夜間景象。（雲林縣政府提供）

石壁文化發展協會則在石壁的一處杉木林空地，搭建具有茶屋功能的竹製「石壁驛站」，讓旅人休息、泡茶，也展現當地師傅精緻的竹工藝技術。（雲林縣政府提供）

雲林縣府舉行第13屆社區PK賽有37個進階型社區、13個初階型社區參賽，經過激烈競爭，西螺鎮鹿場社區、古坑鄉石壁文化協會、水林鄉番薯社區勇奪金獎。

今年社區PK賽以「宜居社區」概念營造，整合社區的生態、人文、景觀、產業，強調社區的景觀綠美化、公共生活空間打造、循環經濟、體驗經濟活動。

首次參賽的西螺鎮鹿場社區，把里民廖益進提供的一分多荒地「恢復」為鹿場公園，這塊土地原是廖父種植花草之處，後來疏於整理，以致雜物堆積，廖益進為回饋社區無償提供使用，社區發展協會理事長吳秋榮帶動社區志工打造。

為了感念前人，鹿場居民隆重舉行動土團拜後施工，20、30名志工通力合作把荒地整平，再挖低地勢鋪磚塊、種草皮與花木、開闢生態池，荒地脫胎換骨，鹿場公園重生，有一起努力過的足跡，社區居民共同話題多了，賞花、弄蝶、泡茶、話家常，青農也開始籌畫市集。

理事長吳秋榮說，里民無償提供私人土地，志工用心催生的鹿場公園就像是一顆希望種子，萌芽還要繼續茁壯，居民希望再搭設觀景台，瞭望虎尾溪畔的晨曦與落日，計畫再打造文創館，展示鹿場的農業、藝術、文創品。

水林鄉番薯社區距離香火鼎盛的順天宮只有100公尺，但周遭缺乏休憩之處，居民志工改造雜草叢生的豬舍，就地取材營造休閒氛圍，命名為「狀元咖啡園」，完工後無法想像前身是豬舍，咖啡吧檯是回收的八仙桌，可愛的古亭畚是座廁所。

古坑鄉草嶺村的石壁文化發展協會則在石壁的一處杉木林空地，搭建具有茶屋功能的竹製「石壁驛站」，讓旅人休息、泡茶，也展現當地師傅精緻的竹工藝技術。

雲林縣第13屆社區PK擂台賽脫穎而出的社區如下，初階組金獎西螺鎮鹿場社區發展協會、銀獎古坑鄉華山休閒農業區發展協會、銅獎水林鄉尖山腳社區發展協會。進階組A組金獎古坑鄉石壁文化發展協會、銀獎古坑鄉華南社區發展協會、銅獎大埤鄉西鎮社區發展協會。進階組B組金獎水林鄉番薯社區發展協會、銀獎 斗六市梅林社區發展協會、銅獎古坑鄉古坑社區發展協會。