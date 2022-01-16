新北原民局羅美菁局長(右二)、莊敬高職黎俊雄董事(左一)、莊敬高職農業群(園藝科／農場經營科)張莉莉主任(右一)歡迎大家前來看展。(新北市原住民族行政局提供)

「美麗的福爾摩沙語言」展覽即日起於TaTak新北市原住民族文創聚落平臺登場，展至2022年3月14日止。(新北市原住民族行政局提供)

運用薑黃、大花咸豐草等植染而成染布作品，可從作品顏色中看見薑黃的黃色，色彩鮮艷兼具自然質感。(新北市原住民族行政局提供)

泰雅族織女周小雲老師(右一)應邀前來傳授技藝，完成植染作品後，莊敬高職余姮老師(左一)馬上開心拍照紀錄。(新北市原住民族行政局提供)

「美麗的福爾摩沙語言」展覽即日起於TaTak新北市原住民族文創聚落平臺登場，展至2022年3月14日止。由莊敬高職師生共同策展，靈感來源來自於原住民族傳統生活中用具及部落隨處可見的植染種子，帶您從原住民族的文化、生活、工藝看見福爾摩沙之美，一場豐盛的原民族文化視覺饗宴，歡迎大家來體會。

展場現場角落隨處可見綠意盎然盆栽，結合純樸木板隔間所展現出一顆顆薯榔、大花咸豐草、薑黃、苧麻等種子標本，宛如走進大自然回到部落。莊敬高職農業群科(園藝科／農場經營科)張莉莉主任說，她觀察到原住民族工藝文化與農業息息相關，透過這次特展，除介紹原住民族部落常見植物，如構樹、月桃等外，這些植物結合傳統工藝技術如編織、染布等技法，所呈現出植物工藝品，如月桃編織籃、檳榔葉鞘杯墊等，也都可在現場親眼見到這美麗的結合。

莊敬高職為籌備展覽，特別規劃相關課程，由農業群科(園藝科／農場經營科)蔡斯丞老師帶領同學在校內農場採集部落常見作物中的根、莖、葉等作為創作素材。更邀請烏來織女周小雲老師前來傳授植染技藝，教導大家將採集到的植物加入水中熬煮，萃取出染液，如此重複動作2、3次才能將布染色，還得嘗試很多比例配方，才調配出鮮艷飽滿的顏色。透過重複染色的色彩變化，宛如一幅水墨畫，渾然天成的漸層色彩，充滿部落風情。

「參與這次展覽就像經歷一場有趣的奇幻旅程」泰雅族林同學(Samu Tosing)說，在創作過程中，除瞭解到植物從種子萌芽、到生長成株，最後被製作成染材，更親手結合祖先的知識、文化和技藝，完成這次展覽作品，讓自己族群的文化被大家看見和欣賞。

新北原民局羅美菁局長表示，原住民族文化是臺灣的珍貴資產！為推動本市原住民族工藝發展及培育工藝創作人才，特別辦理「原住民族工藝產業推廣計畫」，鼓勵本市原住民族創作者及大專院校學生參與創作，使原住民族文化的生命力，發出耀眼光芒。

羅局長看見莊敬高職師生的展覽作品，對其從原住民族傳統生活上獲得啟發，運用部落常見植物，進行創作，好像魔法一樣，有深淺層次、精采萬分，感到原住民族文化產業的蓬勃，歡迎大家前來觀賞這場專屬原住民族文化的視覺饗宴特展。

有關展覽最新訊息都在「新北新原鄉 新北原民局」FB專頁，展覽開放時間早上10時至晚間8時，每月第一周周一休館，歡迎大家看展不忘防疫，務必配合實聯制及佩戴口罩前往！若有問題請於周一至五早上8時至下午5時電洽(02)2960-3456轉3990。