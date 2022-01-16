楊鎮浯縣長等人遵循古禮，祈祝工程順利進行。（李金生攝）

金門金寧鄉后湖社區活動中心今天動土，預定今年底完工啟用，未來將做為照顧老幼的社區關懷據點，以及推動地方文化傳承的場所。（李金生攝）

金門金寧鄉后湖社區活動中心在后湖昭應廟無償借用土地60年、國軍補助1400萬元睦鄰回饋金，以及縣府支援660萬元下，今天終於順利動土興建，預定今年底完工啟用，未來將做為照顧老幼的社區關懷據點，以及推動地方文化傳承的場所。

金寧鄉公所說明，后湖社區活動中心為RC結構2層樓建築，未來1樓將作為社區活動中心使用，空間規畫包括老人供餐、關懷據點等社福場地，2樓則是採閩南式傳統建築屋脊設計的文史館。建築總造價為新台幣2060萬9292元，總樓板面積283平方公尺，預計在2022年底以前竣工啟用。

建築經費來源為國軍主要武器訓練場（后湖陣地射擊場）的地方睦鄰回饋金，軍方分成2個年度計畫補助，2021年補助新台幣600萬元、2022年補助新台幣800萬元，不足款由縣政府社會處撥款支應。金防部副指揮官張永文少將今天也出席動土典禮。

金寧鄉長楊忠俊指出，后湖社區發展協會在1994年成立，鄉親一直期盼興建1座多功能的活動中心，今天終於踏出重要的一大步。目前全鄉18個社區中，已有8個社區成立關懷據點，提供定期供餐服務，各轄區的環境維護也有相當成果，希望未來這座活動中心可以妥善運用，也和其它社區一樣開發自己的特色，在自主財源下永續經營。

主持典禮的楊鎮浯縣長感謝后湖昭應廟無償借用土地60年，讓活動的中心得以順利動工，未來它不只是1處讓長者打發時間的場所而已，而是要與社會服務、社會福利結合，實踐照護老幼的政策，讓長輩有高品質的晚年生活，也讓年輕人可以放心出門打拚，落實社福工作好上加好的縣政目標。