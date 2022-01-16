國民黨主席朱立倫和民眾一同騎腳踏車。（趙雙傑攝）

國民黨在四大公投、中二補選、罷昶案接連敗選後，檢討聲浪四起，敗選後黨主席朱立倫的下一步引發關注。資深媒體人黃暐瀚今（16）日在政論節目中仍難掩怒氣說，國民黨要開始學習逆風局，朱立倫必須讓民眾感動，年底選舉的目標是什麼？要訂出來，且說到要做到！

黃暐瀚今在政論節目《新聞大白話》談到，朱立倫1月9日神隱之後，他對朱立倫的言辭比較嚴厲一點，「但我不是黨員」，所以站在評論的角度，認為黨主席不能不出面開記者會；後來也有到朱立倫臉書按讚喊加油，既不討厭、也沒有喜歡，媒體人與政黨就是保持距離。

黃暐瀚說，朱立倫在去年9月23日競選主席時訂出目標是16席，六都過半。國民黨目前是14席，加上台北桃園就16席。這是朱立倫的承諾。但歷經四大公投、中二補選、罷昶連敗，年底選舉的目標是什麼？要訂出來。否則沒辦法執政的政黨就只是理念，年底國民黨的挑戰，要怎樣輔選？朱立倫要醒一醒。

東華大學教授施正鋒認為，年底選戰平盤是指新北和台中不能丟掉，掉一個就輸了。有沒有可能贏？桃園、台南、台北市或高雄有可能贏嗎？他也分析核食議題，國民黨的角色有點奇怪，在野黨和執政黨可以扮演黑白臉，如果站在執政黨立場，就沒人守了，為何自己要去表態呢？「我不曉得他個性到底是溫和、客氣還是如何，大家都在急！」

國民黨台北市議員王鴻薇指出，以目前氣氛來說，國民黨面臨兩大危機，第一是信心危機，要如何才可以重新站起來，基層支持者也是很鐵不成鋼；第二是領導危機，朱立倫受到非常多責難。

王鴻薇認為，國民黨在加護病房，主席去留是猛藥。可是若是要繼續領導，必須讓大家有信心，所以需要強而有力的政治幕僚，要在旁邊提醒，忠言逆耳，這非常重要。要突破信心危機和領導危機，才能繼續走下去。

黃暐瀚強調，朱立倫再不想開記者會，也是必須出來，身邊的人也必須告訴他出來；身邊的人顯然沒有說服朱立倫，或是根本沒有人告訴他必須出來開記者會。而如果根本沒有人告訴他必須怎麼做，問題就跟之前一樣，四大公投要喊四個同意或兩個同意都可以，但不能沒有經過討論，就一下兩個、一下四個。

黃暐瀚直言，現在是國民黨大逆風，無法激發民眾熱情，也無法提振士氣，現在黨輸成這樣，瀰漫失敗主義。國民黨要開始學習逆風局，朱立倫必須讓民眾感動，且說到要做到！