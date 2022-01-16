看來林書豪真的逐漸找回自己應有狀態與手感了！豪哥16日先發只打20分鐘，投16中9，含三分球投6中2，拿20分、6助攻、6籃板及3抄截，幫助北京首鋼115比90痛宰山西汾酒，勇奪3連勝，目前本季14勝9敗，仍居聯盟第9位置。

延續前役突破5成的好手感，林書豪上半場投11中6，貢獻12分、5籃板、3助攻與2抄截，幫助北京打完首節，取得14分領先優勢，甚至打完上半場，北京59比40大幅領先山西，豪哥表現唯一美中不足的是三分球投3中0沒開張。

不過來到下半場，林書豪馬上找回三分手感，接連投進兩顆三分球，第3節進帳8分，也幫北京擴大領先幅度到30分，儘管豪哥第3節也吞個人第4犯，北京仍在打完前3節，取得92比61絕對領先，讓這場比賽勝負提前沒有懸念。

北京除了林書豪展現火燙手感表現，他的上場時間最大競爭者吉布森，也僅替補打了20分鐘，就轟下全場最高28分，不過他大部分的得分都在末節垃圾時間得到，所以並未代表太多意義，范子銘16分、11籃板，翟曉川15分；山西以西蒙斯24分最高。