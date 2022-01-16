台北市長柯文哲「光速拆橋」事蹟聞名全台，萬華區菜園里長蔡蕙而近期再替居民請命，表示里內民宅多年來被中興橋銜接環河南路的引道包圍，外出還要繞道而行，要求柯文哲拿出拆除忠孝橋、中正橋的魄力來拆除引道，但北市交通局表示，目前正在做車流模擬，預計今年5月會出爐，屆時再評估，但此回答挨轟「太過龜速」。

蔡蕙而感嘆，該引道早在1980年代興建，俯瞰是個180度大迴轉，轉彎處包圍著住宅，長期下來讓當地居民彷彿與世隔絕，加上周邊嘈雜車輛，整體環境、視野及通動動線都對居住品質造成嚴重影響，她認為現代社會注重居住正義，這種設施不應再存在。

蔡惠而也說，該引道其實對環河南路交通帶來重大負擔，尖峰時段回堵情況嚴重，180度轉彎更加劇自撞車禍的出現，拆除後才能改善現有問題，進而討論如何紓解車流量，呼籲柯文哲應下定決心，別只停留在評估可行性階段，這應該是勢在必行的計畫。

對此，北市交通局綜合規畫科長楊靜婷解釋，引道是銜接至環河南路往北方向，拆除後車流將導向康定路，但康定路目前不得北向行使，必須往南再繞道，且該路段每小時車流量約1000多輛小客車，引道車流量則有900輛，拆除後勢必增加康定路車流。

楊靜婷說，由於兩處車流量都很大，因此引道拆除作業須經車流模擬，評估管制調整和周邊交通影響，目前計畫仍在進行中，要待5月底報告出爐後再決定是否拆除。

對於里民陳情，柯文哲也說，拆橋工程雖然不須幾天，但事前規畫要耗費數月討論，拆中正橋時前置作業就花了6個月，他認為中興橋引道拆除的交通評估即將於5月出爐，屆時再進一步研議即可，屆時會邀集專業人士一起討論。