北市松山區一間超商發生街友疑因天氣變化在店內猝死，16日下午陳屍店內，民眾見狀立刻報警，警方獲報後已經封鎖現場，並調閱店內監視器，後續將報請檢察官相驗。

據了解，死亡的街友年紀60、70歲，中午時間還有到店內購買泡麵、薑茶，離開後在附近閒逛，累了就坐在騎樓的的椅子上休憩，警方獲報後，還在調查身分，試圖聯繫家人到場。