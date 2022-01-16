街友猝死超商 店員嚇壞：中午有來買泡麵 17:332022/01/16 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市松山區1名街友在超商店內猝死。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市松山區一間超商發生街友疑因天氣變化在店內猝死，16日下午陳屍店內，民眾見狀立刻報警，警方獲報後已經封鎖現場，並調閱店內監視器，後續將報請檢察官相驗。 據了解，死亡的街友年紀60、70歲，中午時間還有到店內購買泡麵、薑茶，離開後在附近閒逛，累了就坐在騎樓的的椅子上休憩，警方獲報後，還在調查身分，試圖聯繫家人到場。 歲末街友聚集車站引糾紛 兩街友因踢腳糾紛互嗆咆哮 太子爺頭上動土「乩童鴛鴦」偷5.5萬香油錢買iphone下場慘 #店內 #街友 #超商 #泡麵 #警方獲報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 惡夢纏身以為被追殺 女深夜逃出旅館在外遊蕩被尋獲 15:292022/01/10 社會 疫情升溫 別讓團聚成群聚 3大原則自保顧家人 05:232022/01/14 健康 出門會忘記回家 4間超商開在一起 這條路陷「選擇障礙」 15:572022/01/10 生活 新北啟動街友與獨居長者避寒機制 夜訪新莊國民運動中心街友 14:112022/01/12 生活 苗栗加開接種站籲打第3劑疫苗 65歲以上送300元超商禮券 14:482022/01/08 生活 台灣泡麵「4點」慘輸國外 網轟廠商：心態不對 21:562022/01/09 搜奇 怕升三級警戒想衝賣場囤泡麵 網開轟：惟恐天下不亂 09:482022/01/09 生活 男姓穆卻被叫「楊先生」 超商取貨單曝網秒懂笑噴 11:562022/01/11 生活 老翁「拿針線」衝超商求助 店員妹一舉動網全跪了 19:532022/01/10 搜奇 全家崛起之因 內行揭2關鍵轉捩點：別家還在集貼紙 22:152022/01/09 生活 超商取貨方式變了！網支持新規定「2大優點」：真的很有感 10:312022/01/15 生活 社會熱門新聞 Toyz剛出勒戒所又爆詐賭丁特 網紅前女友疑參一腳 - 社會 社會9點檔》離職警成黑道頭號軍師 栽在侯友宜陳家欽手上 - 社會 18歲鮮肉猛追38歲離婚女同事 姊弟戀未開花他心碎輕生 - 社會 嫩妹喝斷片倒路邊 一早醒來「褲子沒了」蹲地爆哭找媽媽 - 社會 媳婦「拒當傭人」把婆婆逼出一身病 妯娌決裂曝家中惡行 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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