宜蘭縣政府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原因涉貪汙治罪條例，遭聲押禁見獲准，2名職缺將如何處理，縣府秘書長林茂盛表示，待收到地檢署裁定通知，會依規定先將2人停職，並指派相關人員代理其職務，府內運作不會受影響；圖為吳朝琴。（資料照／羅亦晽宜蘭傳真）

宜蘭縣政府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原因涉貪汙治罪條例，經廉檢14日漏夜偵訊，遭聲押禁見獲准，2名職缺將如何處理，縣府秘書長林茂盛表示，待收到地檢署裁定通知，會依規定先將2人停職，並指派相關人員代理其職務，府內運作不會受影響。

宜蘭地檢署針對宜蘭縣府2019年羅東某土地都市計畫變更案、2020年羅東某土地免徵增值稅案、羅東鎮公所2019年晚會辦桌布置標案，及若干疑似財產來源不明等數案查證，13日指揮廉政署兵分多路，前往宜蘭縣府、羅東鎮公所、縣長林姿妙官邸及住家等多處進行搜索，並約談林與縣府建設處、農業處等多名一級主管、羅東鎮長吳秋齡與林家親友林束梅等人。

經廉檢漏夜偵訊，14日以吳朝琴與吳東原有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，向宜蘭地院聲押，法院裁准羈押禁見。屆時職缺將如何處理，林茂盛表示，待縣府收到地檢署裁定通知後，會依規定將2人停職，並指派相關人員代理職務，羈押結束後，2人可再申請復職，府內運作不會受到影響。

由於林姿妙疑涉及弊案，儘管14日無保請回，不過仍被列為貪瀆、洗錢等案被告，她當天直接取消所有行程，迄今也未安排公開行程，怎料14日晚間卻被民眾發現現身冬山鄉的社區活動，15日則出現「三星青蔥銀柳節」及「歡樂宜蘭年」宣傳活動，無預警出席活動的動作，也讓外界聯想是否刻意避開媒體。

林茂盛表示，縣長的公開行程，多以縣府各單位主辦或協辦為主，如是參與社區活動或餐敘，依往例並不會發布，未來仍會依此原則發布，跟過去不會有所不同。