台南4位年輕機車行老闆集資創業，成立綠能科技公司，推動電動機車產業。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

有鑑於地球日益暖化，台南4位年輕機車行老闆集資創業，成立綠能科技公司，推動電動機車產業，16日舉行開幕儀式，希望能拋磚引玉吸引夠多人來投入環保電車產業，一起來救地球。

這群年輕人包括鹽水區文昌二輪機車行林育鍾、白河區欣欣機車行張景星、柳營區大弘機車行張育群與六甲區俊男機車行王俊嵐，原本是經營光陽集團油車體系機車行，此次特別集資成立鼎威綠能科技公司，引進ionex光陽集團電動車。

鼎威綠能的ionex光陽集團電動車第1站首站開設在新營區民治市政中心附近，16日舉行開幕儀式，台南市長黃偉哲、市長夫人劉育菁女士、市府參事顏振標與多位區長一同前來共襄盛舉。

鼎威綠能科技表示，ionex光陽集團電動車是為都會騎士所開發的時尚電動機車，經典簡約設計以菱格紋造型為設計理念，並以3C科技為出發點，是兼具時尚、科技與環保的電動車。

黃偉哲表示，鼎威綠能科技4位在地青年跟進時代的趨勢，引進電動機車，專屬充電設施採用來自再生能源的綠色電力，對台南市低碳城市營造有相當大的助益值得推廣，也希望市民朋友能一起來節能減碳環保愛地球。