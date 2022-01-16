彰北捷運輕軌進入鹿港市區，設有3個停靠站，以鹿港轉運站為終點站。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰北捷運大竹鹿港線採輕軌系統，也將配合新彰化火車站特區，在拓寬的景宗街開闢小支線設置R10a站，引進捷運系統創造優質生活及商業空間，帶動都市更新。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府全力催生3條捷運路線，其中由中捷綠線延伸的「彰化大竹─鹿港線」全長21.2公里，去年底已完成可行性評估期末報告；21日將分上、下午場，在彰化縣立圖書館、鹿港鎮公所禮堂各辦一場地方說明會彙整民意，若順利通過議會審查，最快年中即可送入交通部初審，啟動實質審查。

台中捷運綠線延伸彰化由中市府將可行性研究報告送行政院核定中，另外彰化縣自行規畫彰北、彰南兩條捷運路線，均採輕軌系統，彰北第一期為大竹鹿港線，和美線則列入未來第二期再做規畫；彰北捷運第一期預定最快今年中報部初審，彰南捷運則正在辦理可行性評估，預計年底完成期末報告。

工務處長林漢斌表示，「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」，是以紅線R為代號，東起彰化市大竹，西到鹿港轉運站，全長約22公里、共設置23個停靠站點。

沿途路線經彰南路、中山路到台化廠區，再到中捷綠線延伸終點站，即中捷、彰化輕軌捷運與台鐵三鐵共構的R6金馬站；接著再沿金馬路、林森路、洋仔厝溪、鹿港馬鳴路、打鐵厝、彰鹿路、中正路到鹿港轉運站。

其中在金馬路與景宗街，將再獨立分出小支線，連接通往台鐵彰化站的R10a彰化站；主機廠將設置金馬站北側，次機廠則位在打鐵厝產業園區段，方便車廂運輸、調度。

林漢斌坦言，彰捷「大竹鹿港線」設定為中運量，總經費約260億元，由於自償性不足，預估彰縣府得自籌逾百億元；加上現行路線的道路寬度不足、人口密度較低，沿線軌道路段將分別採取平面或高架，而彰化市景宗街30公尺計畫道路目前尚未拓寬，部分場站也牽涉用地取得的徵收費用，加上彰化站面臨調車模式，仍有層層關卡等待克服。