今天NBA場上湖人以96：113大比分敗給金塊，目前遭遇3連敗，戰績21勝22敗再次跌破5成，隊上得分最高的是詹姆斯(LeBron James)，拿下25分，而近況悽慘的韋斯布魯克(Russell Westbrook)命中率有回升，但場上正負值僅-11，第三節還差點與艾倫戈登(Aaron Gordon)爆發衝突，所幸被隊友制止。

Russell Westbrook runs up against Aaron Gordon, falls down, tries to act like a tough guy.



Results in a double tech.#Lakers @ #Nuggets pic.twitter.com/WmOufqpOSs — Joel Rush (@JoelRushNBA) January 16, 2022

韋斯布魯克此戰上場近26分鐘，拿下19分5籃板3助攻，投籃命中率46.7%、外線50%、罰球100%，沒出現失誤，雖然得分和命中率都較前幾場有所回升，但仍無法有效幫助球隊，在比賽進行到第三節時還有點情緒失控，在面對金塊戈登防守後向對方理論。

在這次進攻中韋斯布魯克持球切入對抗戈登，第一次碰撞稍稍頂開他，但球沒拿穩沒有立即出手，接著他轉過身再頂一次對方，而他沒成功頂開對手，自己還失去重心跌倒，然後他竟然立刻起身向戈登理論，戈登則是一臉迷茫，因為他的防守看來沒什麼問題。

兩人面對面直視了幾秒，湖人的狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)趕緊支開雙方，避免衝突進一步爆發，但兩隊人馬還是上前來關切，而或許是戈登有對韋斯布魯克回嘴，裁判觀看重播畫面後判了兩人各1次技術犯規，但其實戈登有些冤枉。

這場比賽戈登上場23分鐘，砍下11分3籃板4助攻，投籃命中率44.4%、外線60%，場上正負值是不錯的+9，本季他獲得38場先發機會，平均出戰31.5分鐘，能為球隊貢獻13.9分5.6籃板2.2助攻，投籃命中率52.4%、外線31.9%、罰球72.6%。