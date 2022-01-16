嘉義縣新港鄉月眉社區發展協會16日舉辦拔蘿蔔食農教育活動，大人小孩體驗拔蘿蔔樂趣。（廖素慧攝）

嘉義縣新港鄉月眉社區發展協會舉辦食農教育活動，大人小孩體驗醃蘿蔔DIY。（廖素慧攝）

醜蘿蔔讓發育遲緩兒的晨光家庭分享難得的田園樂趣！嘉義縣新港鄉月眉社區發展協會16日開放親子拔蘿蔔，讓青銀幼三世代認識從農田到餐桌的食源，並將交趾陶工藝、草本療癒應用、洋桔梗等在地特色物產及藝術融入生活裡。

月眉村一處蘿蔔田由農友以友善栽培及安全用藥的方式種蘿蔔，但外觀賣相不如理想，被收購商退收，16日開放親子拔蘿蔔，月眉社區發展協會也舉辦食農教育，邀來嘉義市晨光晨光智能發展中心的親子拔蘿蔔 、醃蘿蔔DIY，大人小孩一同唱《拔蘿蔔》兒歌，一邊動手拔蘿蔔，笑聲此起彼落。

李先生說，他帶家人來拔蘿蔔，都是第一次體驗，剛開始不知道如何拔，後來發現冒出頭的蘿蔔好拔，就越拔越順手了，拔了一大袋帶回家分享給親友，也能自製醃蘿蔔，很高興！

月眉社區發展協會總幹事魏子宏說，協會今年獲得農委會水保局農村社區綠色照顧計畫的補助，推行「月眉藝農創─青銀藝智共創計畫」，將在地特色文化及物產，如交趾陶工藝、洋桔梗花藝等，讓社區老中青農友交流共融。

計畫執行志工許書豪說，老農已彎不下腰來種蘿蔔，但務農是他們一輩子的生活日常，綠色照顧計畫將特別設計植栽用具，讓長輩不用彎腰也能種蘿蔔、拔蘿蔔。

嘉義縣議會機要秘書黃啟豪是月眉村人，現在仍住在村裡，他說，農村長輩們務農非常有經驗，推動綠色照顧計畫讓他們能分享農事經歷，並與新世代青農交流農事新知，發展偏鄉地方特色的「綠色照顧」，促進友善高齡在地健康老化的生活。