數位資產全球方興未艾，台灣新創團隊實際大力參與、政府部會蒙著眼睛不看、不敢踏出。臺灣金融科技協會19日將主辦《2021金融科技趨勢論壇》「數位資產大未來」，邀集所有平台、業者、法律界和外商銀行聯手向官方喊話：台灣準備好了嗎？

臺灣金融科技協會理事長蔡玉玲表示，以支付或投資目的持有虛擬資產，已由國際大型金融機構納為資產配置的一環，亦跨足數位資產等相關業務，各國政府因此著手研擬與數位資產相關監理措施，期許透過這次集結產、官、學各界代表的論壇交流，使我國得以在數位資產發展的近期主流浪潮下，搶得先機。

此項論壇自2021年即規劃，邀請多位國際金融業者、金融專家上線與談，不巧遇上本土疫情擴大而暫時停辦。此次，1個多月前再度安排，偏偏近日又出現本土確診案例，主辦單位百般折衝，及至16日才確定維持19日全日實體場次進行，國際學者專家一樣採視訊參與。

主辦單位表示，延續2020年From Fintech to Techfin專業主題，2022年的金融科技趨勢論壇，聚焦討論「 數位資隆重產大未來 」，邀請了海?外產官學界重量級的講者，與台灣金融科技先進，相互交流國際金融科技及數位發展趨勢，共享金融科技資訊及監管的經驗，深度解析「數位資產（Digital Assets）」、「數位支付（Digital Payment）」、「元宇宙（Metaverse）」等金融科技領域的熱門新話題。

此外，區塊鏈熱潮席捲全球，新冠疫情持續蔓延的情況下，全世界共同經歷一場趨勢的改革，主辦單位分析，自科技巨頭臉書發表其元宇宙概念迄今，經濟數位化，消費、醫療、金融支付生態全面航向Web 3.0新時代，估計2022年全球金融科技發展將更為普及，比特幣、以太幣、NFT等多元的數位資產讓金融科技勢不可擋。