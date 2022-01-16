大陸新冠疫情持續，大陸發改委16日公布「關於做好近期促進消費工作的通知」，提出十項措施，要求在精準有效做好疫情防控前提下，抓住春節、元宵節等傳統佳節消費旺季契機，釋放消費潛力，推動實現第一季經濟平穩開局。

通知提出十個方面工作措施，包括因地制宜、多措並舉滿足居民節日消費需求、打造線上節慶消費提質升級版、有效拓展縣域鄉村消費、乘勢擴大居民冰雪消費、大力提升文旅休閒服務供給、激發智慧零售新活力、積極發展綠色消費、促進住房消費健康發展、落實中小微企業紓困政策、全力保障困難群眾等群體基本生活消費。

同時，引導電商企業開啟春節「不打烊」模式，鼓勵對老人、兒童等推出「一站式購齊」平價年貨大禮包，嚴禁不公平競爭、「二選一」、「大數據殺熟」、銷售侵權假冒偽劣商品等違法行為。

此外，支持展開新能源汽車下鄉，鼓勵有條件的地方展開綠色智慧家電下鄉，透過企業讓利、降低首付比例等方式，促進農村居民消費。另增加春節期間網路電視電影、賽事直播等文化體育節目供應，鼓勵網路影音平台限時低價電影放映。