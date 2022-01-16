在花蓮縣富里鄉投入長照服務4年有餘的照管專員劉瑞華，被當地稱為「老大人的守護天使」，因著熱誠與豐富經驗，獲衛生福利部第7屆社區金點英雄獎的殊榮，日前北上接受部長陳時中的表揚。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

在花蓮縣最南端的富里鄉投入長照服務4年有餘的照管專員劉瑞華，原本在北部擔任護理師，為照顧年邁雙親返鄉服務，4年來勤走部落探訪耆老、協助個案，近300個家庭受惠，被當地稱為「老大人的守護天使」，也因著她熱誠與豐富的經驗，榮獲衛生福利部第7屆社區金點英雄獎的殊榮，北上接受部長陳時中的表揚。

劉瑞華畢業後，即在北部擔任護理師，並調動到護理之家，不過因父母逐漸老邁，返鄉做長照服務，不過一開始因不熟悉相關業務，推廣不順，所以她也改變策略，先以聊天互動的方式，增加與個案之間的熟悉度，再慢慢引導個案使用居家服務。

劉瑞華說，曾有位智能障礙的個案，主要照顧者是其胞兄與母親，不過胞兄中風，母親年邁，無力照顧，個案又排斥陌生人，因此偕同村長到宅訪視，初期規畫以餐食服務優先介入，增加訪視次數，取得個案信任，最後再推居家服務，協助身體清潔及日常照顧，並找到一名會說族語的照服員，一同提供服務，「也因為有相同語言，才能讓服務更到位，並讓這個家庭在地安老」。

由於富里鄉長照資源較其他鄉鎮市較為匱乏，過去僅有1家居家服務單位，經劉瑞華細心走訪、牽線及推廣後，當地長照服務遍地開花，目前已有17家居服單位、2家交通接送服務單位、2處失智據點、2處C級巷弄長照站、4處文健站及失能個案居家醫師等資源進駐，且長照使用率成長3倍、受惠家庭達300多個。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，社區金點獎項分為金點之星（團體獎）及金點英雄2大獎，第7屆近300個團體或個人報名，僅45人得獎，其中社區金點英雄選拔需3年以上服務年資，同時也得具備levelⅠ、Ⅱ、Ⅲ證照方才具備初選資格，第一階段僅10人進入初審，劉瑞華脫穎而出中選，經實地訪查及線上評審3階段關卡後，成功拿下全國僅5席次的大獎。

朱家祥表示，花蓮已有7個鄉鎮65歲以上長者比例大於20％，長照服務的出現，改善了許多生活困境需要幫忙的人，期望未來能有更多人一同成為守護長者的天使，若有長照需求者，也可撥打1966長照專線，長照2.0服務零距離，衛生局將會及時予以協助。