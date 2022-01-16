現役軍人劉益均穿軍服迎娶空軍妻子黃柔，甜蜜參加嘉義市市民結團結婚。（廖素慧攝）

2022年嘉義市市民集團結婚46對新人甜蜜完婚。（嘉義市政府提供）

嘉義市第40屆市民集團結婚16日在阿里山林業鐵路及文化資產管理處「森林之歌」舉行，46對新人甜蜜完婚，由市長黃敏惠擔任證婚人，市議會議長莊豐安擔任主婚人，姊妹市新竹市副市長沈慧虹擔任介紹人，現場喜洋洋又溫馨。

黃敏惠市長表示，嘉義市是世代宜居的幸福城市，市府團隊一起來祝賀新人們甜甜蜜蜜幸福一輩子，大家更要「早生貴子」、「多生貴子」，讓家庭更圓滿幸福。

現役軍人劉益均特地穿著軍服迎娶空軍妻子黃柔，2人是在國軍招募專長班受訓時認識，一起到各個學校執行招募任務，慢慢熟識，進而相戀，愛情長跑進入第7年，決定攜手走紅毯，步入婚姻，2人認為因為工作性質相近，更能互相體諒彼此的辛苦，而更珍惜相處的時光。

新人原志廷與林竺穎是念國中時練跆拳道而認識，就讀北興國中的原志廷和住在台中市林竺穎牽因此而牽起長長久久的緣分，小倆口現在喜歡爬山，在「愛的三貼」時，原志廷輕鬆又有力抱起另一半，兩人曬甜蜜，閃爆現場。

這場「2022愛在我嘉．幸福成家」市民集團結婚，由新郎提著福虎年小燈籠，牽著新娘一起走向舞臺，接受黃敏惠市長及貴賓們的祝福，禮成後拍大合照，記錄最甜美幸福的時刻。

新人們還有豐盛的賀禮，嘉義市政府送32吋液晶電視、市議會致贈東元吸塵器、新竹市政府贈送微波爐，還有嘉義郵局個人化郵票及高級青花磁碗盤組，嘉邑城隍廟致贈註生娘娘加持「金鏟子」，九華山地藏庵送玫瑰對杯等琳瑯滿目。