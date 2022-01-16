周湯豪今舉行《REAL LIFE》專輯簽名會，現場人氣爆棚。（環球音樂提供）

周湯豪今在Neo19舉行簽名會。（環球音樂提供）

周湯豪今和現場千名粉影合影。（環球音樂提供）

周湯豪今(16日)舉辦《REAL LIFE》專輯簽名會，他身兼歌手、導演、造型師等數職一手包辦整張專輯的音樂、造型、影像，力求盡善盡美「我現在追求的目標是創作上的卓越。」他也直言：「我的生活型態已經不像藝人了，我不覺得我是藝人，我覺得我比工作人員還辛苦。」

周湯豪暌違5年發片，《REAL LIFE》專輯雄霸博客來CD即時榜冠軍，主打歌〈愛上你算我賤〉MV也在上架10小時內突破百萬點擊。談到製作過程，他表示，從前幾張專輯就累積了許多經驗，「每一個細節都是我在弄，比起藝人，我更是企劃、創意人，這就是我對於人生和我熱愛的事情的一個態度。」

他一手掌控大局，壓力也相對大，「成與敗都在你身上，我要掌握品質，壓力最大的是求好心切的壓力」。他說，紓壓方式就是自己慢慢調適，「我是會躲起來的人」，這幾年他甚至會恐懼人群，也不願分享負面心情，「我很怕看到自己上新聞，對於很多眼睛的關注，我會很有壓力」。

由於這兩年遇上疫情，讓周湯豪有了更多時間去體驗生活，《REAL LIFE》專輯就是他的內心世界，完整紀錄他的創作歷程和心情，他提到專輯中最喜歡的一張照片，是他跟媽媽、姪子一起散步的畫面，「我也在找尋人生最重要的事，其實就是家人的陪伴」。

活動上，他所屬的環球唱片送他「靈魂伴侶」貓咪抱枕，被問到現實生活中的靈魂伴侶，他笑說「我也滿想要養一隻貓咪，我怕沒有照顧好，所以一直沒有真的去養。」至於會不會想要找一個人？他則低調說「不要問這個啦，這好無聊」。