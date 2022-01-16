嘉義縣長翁章梁（前排右二）主持「開豬」儀式，與眾人歡慶都市原住民文化聚會所啟用。（廖素慧攝）

嘉義縣第一座都市原住民文化聚會所建置在水上鄉南靖國小靖西分校，16日由縣長翁章梁剪綵啟用，翁章梁表示，聚會所將成為原民朋友活動、研習、教育和文化傳承最重要的基地，讓都市原住民能有一個聚會的好去處。

嘉義縣政府表示，嘉義縣約5400人名原住民，阿里山鄉就占了近6成約3500人，都市原住民有約2450人，大多分散在番路鄉、民雄鄉、中埔鄉和水上鄉。

嘉義縣政府表示，為凝聚部落族人團結及守護傳統文化，縣府向水上鄉公所借用舊有教室，爭取原民會工程修繕費用，加上縣府配合款，在原民朋友的殷切期盼下，終於建置完成聚會所，成為原民文化傳承與教育的新據點。

原住民縣議員武清山指出，他競選時就提出成立都市原住民文化聚會所的政見，上任後積極推動，希望在平地有一座聚會所，提供出外打拚的都市原住民聚會和學習，如今能獲得縣政府和水上鄉公所協助，圓了都市原住民的夢。

縣府民政處長楊健人指出，聚會所將提供原住民族協會結合文化健康站，提升照顧服務，也將辦理相關的手工技藝課程、跳舞等活動，場地會多元使用，傳承原住民族各種文化。

聚會所啟用結合原住民傳統歲時祭活動，升起狼煙，象徵著一個家的中心與生命的泉源，接著鄒族長老帶領族人祈福，對祖靈的保佑獻上感恩。

現場邀請多位原住民歌手演唱，裝扮頭目的翁章梁與水上鄉長劉敬祥，持開山刀主持「開豬」儀式，分享原住民烤肉、竹筒飯等原住民特色美食，場面熱鬧。