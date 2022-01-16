王力宏日前遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，讓他累積多年的「優質偶像」形象跌落谷底，逼得他宣布暫時退出演藝圈，但離婚風波依然爭鬧不休。就有粉絲到同樣身為人夫、且同為優質偶像的「吳尊」粉專貼文底下留言說：「千萬不要做些讓人掉眼鏡的事」，而吳尊的短短10字神回覆瞬間吸粉無數；還有網友翻出吳尊以前受訪的片段，讓網友讚嘆吳尊以身作則：「真的是好男人！」

吳尊先前分享一家四口出遊的幸福合照，底下有網友留言感慨：「王力宏不但錢多，老婆又漂亮，子女也可愛，為什麼還是不知足？」還不忘提醒吳尊，「希望你是娛樂圈真正的內外兼修，千萬不要做一些讓人掉眼鏡的事啊！」吳尊看到後也大方回覆：「好好珍惜明天就會更好，大家加油。」網友看了這番爽朗的應答也大力點讚。

吳尊對網友「別學力宏」的呼籲大方回覆：「好好珍惜明天就會更好」。（圖／截取自吳尊微博）

有網友翻出吳尊過去接受節目訪問，主持人魯豫好奇他在演藝圈長得又帥，老婆會不會擔心他出軌？該如何給對方安全感？對此，吳尊表示他打從16歲就認識老婆，一路相戀至今，感情相當穩定，「我每天都會告訴她發生什麼，任何事情她都知道，所以不會不放心。」

吳尊與女兒。（圖／截取自吳尊微博）

魯豫又說：「但有些男人很花心。」吳尊一聽秒回：「可是我不想讓女兒難堪。」因為希望女兒長大以後，可以驕傲地跟另一半說「你看我爸媽的感情」，也不想因為自己做錯事，害女兒被未來老公酸「妳爸爸也會這樣，有什麼大不了」；不少網友看到節目片段後心服口服，直呼：「嫂子真的嫁對人了！」