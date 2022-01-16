桃園群聚案不斷擴大，目前除了銀行員工外，西堤餐廳相關感染人數已來到19人，對於除了1月7日在西堤用餐的4人確診，相隔兩日後，1月9日去西堤用餐的又有7人染疫，前台大感染科醫師林氏璧透露，西堤工讀生案17774受感染後人傳人的可能性最大，此外，包括廁所門把、空氣飛沫或食物都有可能傳染。

西堤群聚近20人！餐廳防疫是否加嚴？陳時中回應了

國內今(16)日新增10例本土病例，有8人都和西堤餐廳相關，其中6人是1月9日去用餐的顧客，另外兩人則是西堤工讀生（案17774）擴散出去的兩起校園相關。目前西堤相關感染人數來包括：餐廳員工3人、1月7日用餐者4人、1月9日用餐者7人，以及工讀生再傳出去給家人和同學5人。

中壢聯邦銀行確診員工1月7日在西堤牛排中壢中山店聚餐，西堤相關群聚人數不斷增加。（圖／翻攝Google Maps）

中壢聯邦銀行確診員工1月7日在西堤牛排中壢中山店聚餐，對於外界好奇，為何1月7日後兩天去西堤用餐仍被傳染，林氏璧今天在粉專分析，案17774雖然在1月9日發病，但研判1月7日尾牙宴後不久應該就已經有傳染力，因此顧客在1月9日到西堤用餐時，剛好是案17774病毒量最高的時候。

林氏璧認為，雖然病毒在無生物環境存活時間不會這麼久，而且餐廳理論上會做一定的清消，不過包括餐廳廁所的門把、人與人接觸、空氣飛沫或食物都有可能傳染，但機率上來說，應該還是案17774工讀生受感染後人傳人最有可能。

桃園市長鄭文燦市長表示，1月7日至12日曾到西堤餐廳中壢中山店用餐的客人，目前已通知1246名、共347組客人，其中192組客人採檢後送集中檢疫所，155組客人採檢後要自主健康管理，除了簡訊通知外，還會同步利用電話通知。