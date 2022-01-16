鍾姓男子家屬。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄港洲際碼頭15日約16時45分許發生重大工安意外，一共造成2死6傷，勞工局勞檢處16日一早也偕同業者到場調查，初步研判可能是在槽體內的千斤頂，疑似油壓突然故障，鷹架倒塌而在上頭的工人也跟著摔傷或被相關物件壓傷，高雄地檢署檢察官下午前往大社殯儀館及九龍會館相驗，家屬神情都相當哀戚。

這起工安意外一共造成2死6傷，該工程是華運倉儲興建中的儲槽工地，在頂升作業中，疑因油壓千斤頂失效，導致內槽滑落，施工架亦被帶落下來，造成8名工人摔落受傷或是被鷹架壓住。

其中65歲的鍾姓工人和49歲的葉姓工人被救出後，緊急送醫仍都宣告不治，警方陸續通知相關人員製作筆錄，檢方也於下午分別到九龍會館和大社殯儀館相驗釐清死因。

其中葉姓男子的爸爸和妹妹等親友也都到九龍會館，面對記者提問對於工安意外有何想說的，他們不發一語，但神情哀戚，檢察官表示，左胸肋骨有斷裂被重力壓傷，無法呼吸死亡，右腳指有截肢狀況，左小腿粉碎性骨折。另外鍾男的兒子女兒等家屬也同樣都到殯儀館相驗，檢察官表示，致死原因是背部遭重物壓傷，左腳有骨折。