農曆春節將至，民進黨籍新北市議員（板橋區）擬參選人山田摩衣今（16日）下午在競選辦公室舉辦「大師揮毫－手寫春聯」活動。（山田摩衣服務處提供）

農曆春節將至，民進黨籍新北市議員（板橋區）擬參選人山田摩衣今（16日）下午在競選辦公室舉辦「大師揮毫－手寫春聯」活動。（山田摩衣服務處提供）

農曆春節將至，民進黨籍新北市議員（板橋區）擬參選人山田摩衣今（16日）下午在競選辦公室舉辦「大師揮毫－手寫春聯」活動。（山田摩衣服務處提供）

農曆春節將至，民進黨籍新北市議員（板橋區）擬參選人山田摩衣今（16日）下午在競選辦公室舉辦「大師揮毫－手寫春聯」活動。（山田摩衣服務處提供）

農曆春節將至，民進黨籍新北市議員（板橋區）擬參選人山田摩衣今（16日）下午在競選辦公室舉辦「大師揮毫－手寫春聯」活動，由立法院長游錫堃胞弟游錫賢、中華書道學會副理事長林菲滿、張慧淳等三位書法大師，親自現場揮毫贈與民眾，現場湧入近百人參與春聯領取，場面熱烈。

活動中游錫賢也特別創作、書寫有「日暖台灣萬物榮、春回大地千山秀」的春聯致贈山田摩衣，強調山田摩衣是真正愛台灣的好人選，盼各界支持，還特別表示「游錫堃有說山田摩衣很優秀」。山田摩衣則表示，游錫堃從政經驗值得年輕人學習，過去擔任游錫堃幕僚學習很多，未來也會秉持水牛精神繼續努力。

山田摩衣也讚揚，游錫賢過去常在國父紀念館揮毫寫春聯，是書法界大師級人物，今天非常難得可以請到書法大師游錫賢幫板橋鄉親書寫春聯。活動現場，山田摩衣則親筆寫下「事事（柿柿）如意」春聯，贈送到場的板橋鄉親，預祝大家新的一年事事如意。

山田摩衣表示，小學時候稍微有練過，工作後就沒有再寫，上陣前游錫賢老師有先特訓，才敢在關公面前耍大刀，寫下「事事（柿柿）如意」，自嘲可以走一個設計型或藝術型的文體，這樣才不會被看出書法寫不好。

民進黨新北市議員初選期程進入倒數，游錫賢又特別致贈了另一幅「都會摩法師、板橋換新衣」的春聯贈予山田摩衣，期許她能在第一線為板橋民眾服務。山田摩衣則表示，之後會繼續馬不停蹄的站街頭、掃市場，到第一線跟板橋民眾懇託，爭取機會讓大家認識山田摩衣。