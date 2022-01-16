蔣卓嘉今辦音樂會。（陳俊吉攝）

蔣卓嘉今辦音樂會。（陳俊吉攝）

蔣卓嘉去年底推出全新創作專輯《RGB》，16日舉辦專輯同名音樂會，除了獻唱自己的歌，他特別設計「天后組曲」，選唱李玟的〈You＆I〉等經典歌，並邀來百萬YouTuber洋蔥合唱〈如果可以〉，因為蔣卓嘉一直都有追蹤洋蔥的頻道、堪稱忠實粉絲，今終於同台，蔣卓嘉開心直呼：「我終於見到洋蔥，圓夢了。」

特別的是，李玟日前得知蔣卓嘉發片且舉辦音樂會，不只認真聽完整張專輯，還專程錄下為他加油打氣的音檔，甜誇蔣卓嘉努力又有才華，李玟說：「新專輯非常好聽，除了很好聽的抒情歌外，也有各種不同的音樂元素。」最後不忘叮嚀蔣卓嘉幫她多寫幾首歌，他聽聞笑說：「回家馬上開始寫。」

農曆新年將至，聊起今年年假如何度過？蔣卓嘉表示特別喜歡新年時很安靜的台北，打算趁這段時間好好宅在家休息，靈感來了就可以完全不被打擾地投入音樂創作，且今年對他而言很特別，因為蔣卓嘉即將搬到新房子，「很期待可以在新家的工作室，多寫一些歌給大家聽」。