農曆春節即將到來，命理專家艾菲爾老師在臉書粉專分享，雙魚座、金牛座、處女座和水瓶座的人，在這段期間會化身吸金體質，不但自身財運爆棚，還會連帶身邊的人一起旺，因此若是有這4個星座的朋友，記得一定要緊跟在他們旁邊，不要錯過大好機會了！

第四名：雙魚座

春節前後的雙魚座，有木星停留在命宮的好運氣，在這段期間會化身為自帶財富的吸金體質，受到財神爺庇佑，除了工作上該賺到的錢一點都不少，還能再加上業績獎金、分潤抽傭等，讓雙魚座的口袋賺滿滿。如果身邊有雙魚座的朋友，記得在春節期間約他們出來喝下午茶、聚會，沾沾他們的財氣，說不定下一個賺到大把鈔票的人就會是你。

第三名：金牛座

春節前後天王星在金牛座的命宮順行，就連守護星金星也結束逆行，所以在此期間金牛座的財運會逐漸順利，偏財運也跟著旺起來，有機會彩券中獎、投資獲利，甚至還可能收到長官、貴人、長輩送的年節紅包。如果身邊有金牛座的朋友，記得打牌或是買彩券時要找他們一起，沾染金牛座的偏財運，讓大家都能中獎連連、桌上贏錢。

第二名：處女座

春節前後的處女座，偏財宮位有木星護體，因此這段期間在投資理財方面比較得心應手，或是需要用錢的時候，這筆錢就會從家人、朋友的手中送來，不需要煩心該從哪裡生錢的問題，整個人都散發濃厚的富貴財氣。身邊若是有處女座的朋友，春節期間不妨帶著伴手禮到他們家拜訪，也許會有意想不到的進財好事發生。

第一名：水瓶座

春節前後水瓶座的財帛宮有木星照看，在這段期間總會有賺錢門路，投資方面能有不俗的進帳，或是遇上高薪挖角的好事情，整個春節就屬水瓶座最財氣滿溢。若是身邊有水瓶座的朋友，可以請他們吃頓下午茶，也許他們會大方分享自己能進財的投資項目，讓你也可以一起發家致富。