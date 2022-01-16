針對2022年縣市長選舉，民進黨已成立選舉對策委員會及協調工作小組，國民黨則最快在農曆年後提名辦法就會出爐。資深媒體人黃暐瀚預測表示，目前22縣市當中，國民黨可能贏的縣市還是比民進黨多，這10個縣市包括新北市、台中市、新竹縣等。

黃暐瀚16日在政論節目《新聞大白話》分析2022選戰，他表示，台北市是重中之重，他算了一下，目前22縣市當中，國民黨可能贏的縣市還是比民進黨多，至少有10個縣市，分別是新北市、台中市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣跟連江縣。國民黨在這10個縣市穩穩打，是會贏的。另外，民進黨有4個縣市，國民黨可能比較難拿得回來，基本上沒有什麼懸念的是嘉義縣、屏東縣、台南市跟高雄市。

黃暐瀚指出，還有中間8個縣市就是膠著區，包括宜蘭；而2022民進黨一個縣市都不會放棄，國民黨在宜蘭是勝敗難定，還有是否還能守住雲林、嘉義市是否還保得住？國民黨在澎湖看起來並沒有整合成功，也不是很確定。也就是說，國民黨14個縣市就有4個是打問號。

黃暐瀚接著表示，國民黨在台北，當然是立委蔣萬安最強，可是蔣萬安有點像前總統馬英九那樣，當順風的時候就沒有問題，但不是順風的時候，深藍的選民可能沒有很想要投給他。台北市副市長黃珊珊則一定要選，因跟民眾黨的存亡有關，此時，若民進黨派出前交通部長林佳龍或是衛福部長陳時中，當年台北市長選戰，姚文智都能開出23萬票，也就是說，民進黨在台北市有35%的基本盤，若35%再往上增加10%，就是45%，就會贏了。

黃暐瀚認為，國民黨在桃園檯面上的人選有立委魯明哲和萬美玲，兩人都很強，還有桃園市議長邱奕勝要不要選，國民黨主席要趕快把問題解決。