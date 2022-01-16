最近在國際軍火市場上相當搶手的法國飆風戰機在空中發生鳥擊事故，不料卻意外撞出飆風戰機將用於探測隱形戰機的設備竟是塑料填充物。陸媒為此嘲諷稱，飆風戰機被印度號稱是對抗中共殲-20的利器，但關鍵的反隱形探測設備原來只是塑料模型，實在讓法國的國防工業丟臉。

據《新浪網》引述法國媒體報導，法軍的一架飆風戰機日前在空中發生鳥擊事故，位於戰機頭部的「前磁區光學系統」（FSO）被鳥撞裂開來，戰機雖受損輕微，但卻露出了飆風戰機的秘密——FSO系統的探頭撞掉後，底下沒有線纜和後臺設備，而是白色的發泡塑膠，亦即安裝在這架飆風戰機上的FSO系統，根本就是模型！

法軍飆風戰機日前發生鳥擊事故，位於戰機戰頭部的前磁區光學系統被鳥撞裂開來，戰機雖受損輕微，但卻露出了光學系統探測頭底下是塑膠模型的秘密。（圖／微博）

報導說，飆風戰機的前磁區光學系統，是一部性能先進的光電雷達系統，整套系統的前端是2個探測頭（一個紅外通道和一個電視通道），後端則深入到機身頭部、位於座艙顯示機櫃前方。FSO系統可以實施遠端搜索、自動跟蹤、精密測距等，可以在雷達系統不開機、或雷達系統無法截獲（對隱形戰機等低可探測性目標）的情況下，對空中目標實施截獲和跟蹤，是一種可以有效反隱形並提高自身電磁隱蔽性的裝備。

但是，報導指出，現實情況是這套被法國軍方高度重視、也被印度空軍認為可以用來探測中共殲-20隱形戰機的FSO光學系統，卻在鳥擊後露出窘態。其實這種「實物不夠模型來湊」的辦法，也不是法軍獨有，很多國家都曾經搞過，比如前蘇聯紅海軍的「天空衛士」雷達與護衛艦上的5P20K雷達，都因為研發進度跟不上裝艦進度，曾拿水泥板暫時應付過去。有些將淘汰的裝備，在服役末期可能面臨老舊裝備停產或缺乏備品，只能用模型替代，例如中共海軍部分051型驅逐艦，在退役之前因為艦上海鷹一型（HY-1）反艦導彈已經停產，只好把發射箱換成模型，湊合著用到退役。

報導認為，從法國飆風戰機的情況看，很明顯並上述兩種因素，FSO系統並非正在研發的裝備，也不是個淘汰裝備，印度空軍還指望著它來對抗中共的殲-20。現在法國把部分飆風戰機的FSO撤除，可能它本來就是「選配」系統，或是這架遭到鳥擊的飆風可能是不支援FSO系統的早期批次。

不過，報導表示，外界討論中是最普遍的猜測則是法國空軍沒有足夠經費，FSO系統只好「選配」，等於是飆風戰機分別成「土豪版」和「窮逼版」的事情居然出現在法國空軍身上，完全超乎外界意料。