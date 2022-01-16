這款媳婦竟騎到婆婆頭上，還把長輩逼出病來！1名人妻在網路上抱怨家中大嫂搬回婆家3個月有諸多無理行徑，大嫂以「我不是來當傭人」為由，不但不給家用、分擔家事，甚至要求婆婆每天一早準備午餐便當給她，婆婆每天早起煮菜、做家事，已累到胃痛和失眠，而大嫂還一直嫌棄，甚至惡言相向。

該人妻在「匿名公社」發文表示，她住進夫家後，家中大嫂對她說年夜飯各自家庭準備，大嫂不會幫忙但會回家吃，之後大嫂搬回家中不願給家用，說要等到讀高中的小弟有給家用才會給，平時吃飯不願幫忙輪流洗碗，原本改由大哥代替洗碗，大嫂又說全家在欺負大哥，最後是她的婆婆不得已、攬下全都自己洗。

該人妻說，大嫂還會要求婆婆幫忙準備午餐，菜色還不能是隔夜菜，需當天一早準備的飯菜，她的婆婆每天光是想菜色就胃痛，如今大嫂搬回家已3個月，她的婆婆已經「被弄到胃痛和失眠」，她詢問同事後才發現跟她大嫂一樣觀念的人還不少，「不想當傭人，婆家就活該當她的傭人？這到底是什麼邏輯啊？」

人妻抱怨家中大嫂搬回婆家3個月有諸多無理行徑，大嫂以「我不是來當傭人」為由，不但不給家用、分擔家事，甚至要求婆婆每天一早準備午餐便當給她。（翻攝自「匿名公社」）

其他網友則給出建議，「洗碗照輪，家用照討，午餐費找算，衣服各自洗，不喜歡不配合就滾出去租屋」、「我認同她說自己不是來當傭人的，但這女人過份了，不是來當傭人的憑甚麼把婆婆當傭人」、「她老公如果一直處理不了，就叫他們搬出去住，想住家裡就要遵守家裡規矩，無法遵守就滾」。