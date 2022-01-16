8大外資調升台積電目標價

距台股1月26日牛年封關只剩8個交易日，台積電14日股價終場上漲1.66％，收在672元，距離歷史最高價679元，僅一步之遙，眼看679大學長就快退伍，但投資人最關注的是台積電封關前是否有機會衝破700城門。對此，專家樂觀看待，目前台積電只需要再上漲4.2%就可以突破700元，加上台積電ADR日前突破145美元，換算台北交易股價已突破800元，護國神山創歷史新高是遲早的事，最終會還它公道。

台積電法說會驚豔，獲利、毛利率、財測、資本支出均優於預期，包括高盛、凱基投顧兩家給予上千元的目標價，而多數外資也紛紛調升目標價，多介在800～900元價位區間。

儘管有網友喴出，「年底上1000元，傻了才下車」、「GG的股票沒在賣的」、「致富就看這波」，但眼前投資人最關心的是，農曆年封關前是否有機會衝破700元整數關卡。

前外資操盤手、摩爾投顧分析師張貽程表示，年前台積電看到7字頭非常有機會，目前需要再上漲4.2%就可以突破700元，慢慢漲或一天達陣都很有可能，能創高的利多有很多。

他分析三大關鍵，第一、周五台積電ADR股價140.6美元換算已經來到777元，溢價超過15%，甚至ADR先行創145美元的歷史新高價，換算價格更突破800元，所以華爾街投資人早已給予台積電突破700元的價值。

第二、台積電法說會釋出的數字和先進製程無一不是大利多，所以股價還是必須還基本面一個公道，因為基本面無可挑剔。

第三、很多人忘記台積電Q4大賺6.41元，正暗示公司準備發放3元以上的股利，也就是未來1年股息有機會領12元以上，以700元計算殖利率，殖利率達1.71%，不會輸目前美公債10年殖利率太多，外資法人就有持續進場的理由。

張貽程認為，台積電已蹲了1年，如今法說會繳出亮眼成績單，股價創高是早晚的事，最終會還它公道。

台積電14日股價終場上漲11元（或1.66％），收在672元，爆出9.5萬張大量，而台積電ADR周五續漲逾1%，收在140.66美元，續創收盤新高。外資瘋狂掃貨逾4.2萬張、約285億元，是史上第二大。